El próximo feriado 2026 será el 25 de mayo, día que conmemora la Revolución de Mayo de 1810 y que dentro del calendario de finales nacionales es inamovible. Además, al caer lunas dará lugar a un fin de semana largo de tres días para descansar o hacer una escapada a pocos kilómetros de casa.

Como es habitual, habrá distintos festivales en todo el país para festejar un nuevo aniversario de uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina. Suele celebrarse remarcando la tradición e identidad argentina con la realización de bailes y la preparación de platos tradicionales como el locro.

Según el calendario oficial de feriados 2026, difundido por el gobierno nacional, este mes concentra dos fines de semana largo: el primero fue por el 1 de mayo por el Día del Trabajador y el segundo es el 25 de mayo. Ambas fechas son inamovibles por la Ley 27.399, que establece los feriados nacionales y días no laborables.

Los feriados nacionales implican el cese obligatorio de actividades para todos los sectores, mientras que los días no laborales quedan sujetos a la decisión del empleador.

¿Qué se celebra el 25 de mayo?

Cada 25 de mayo se conmemora en la Argentina el Día de la Revolución de Mayo de 1810, acontecimiento con el cual inició el proceso de independencia nacional. Este día se constituyó la primera Junta de Gobierno de Buenos Aires, tras la destitución del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros.

La Primera Junta fue presidida por Cornelio Saavedra e integrada por figuras como Mariano Moreno, Juan José Paso y Manuel Belgrano, entre otros. Esta Revolución popular contra el dominio de la corona española fue uno de los eventos más importantes en nuestra historia, ya que tuvo un impacto muy significativo en la sociedad, la política y la cultura argentina.

Argentina se convirtió, entonces, en una de las primeras colonias americanas en revolucionarse contra sus conquistadores. La revolución generó un cambio profundo a nivel social y político, además hizo posible que se instaurara la abolición de la esclavitud y la promoción de los derechos humanos. Como así también se impulsó la educación pública y la construcción de instituciones científicas.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en la Argentina?

Junio: del sábado 13 al lunes 15.

Julio: del jueves 9 al domingo 12.

Agosto: del sábado 15 al lunes 17.

Octubre: del sábado 10 al lunes 12.

Noviembre: del sábado 21 al lunes 23.

Diciembre: del sábado 5 al martes 8 y del viernes 25 al domingo 27.

¿Cuántos feriados quedan en 2026?