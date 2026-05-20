Cabildo abierto para celebrar el 25 de Mayo: conocé las actividades gratis de este fin de semana

Cabildo abierto para celebrar el 25 de Mayo: conocé las actividades gratis en la Ciudad de Buenos Aires

El 25 de mayo se conmemora el Día de la Revolución de Mayo y en la Ciudad de Buenos Aires hay muchísimas actividades gratis con un tinte patrio para celebrarlo. Entre los diferentes planes para este fin de semana se destaca la propuesta del Cabildo, que abrirá sus puertas con charlas, una obra de teatro y hasta shows de baile.

Actividades gratuitas en el Cabildo: cómo celebrar al máximo el 25 de mayo en CABA

El Cabildo es uno de los monumentos más importantes en Buenos Aires, ya que fue el epicentro de la Revolución de Mayo y este fin de semana largo su museo (Bolívar 65) abrirá sus puertas totalmente gratis para recorrer las salas, realizar actividades especiales y rememorar uno de los momentos claves de la historia argentina.

Las entradas el 25 de mayo serán libres y no hace falta hacer reservas previas para las diferentes propuestas. Sin embargo, el Cabildo también ofrecerá otras actividades en la previa al lunes. El cronograma completo del fin de semana es el siguiente:

Viernes 22 de mayo

Relevo anual de la Guardia de Patricios a las 19 hs.

Sábado 22 de mayo

Ronda de lectura de Memorias de la Revolución a las 16 hs.

Domingo 24 de mayo

Vigilia en el Cabildo: a las 23.59 hs se tocará el himno nacional argentino junto a la banda Tambor de Tacuarí, del Regimiento 1 de Patricios

El Cabildo hará su tradicional vigilia y contará con actividades gratis todo el 25 de mayo

Lunes 25 de mayo

14:00 hs: se realizará el tradicional baile del Pericón, del cual participan centros de baile folclórico y se podrá disfrutar de un cierre artístico.

del cual participan centros de baile folclórico y se podrá disfrutar de un cierre artístico. 15:30 hs: charlas al pie de la excavación en el Museo del Cabildo, para conocer la arqueología urbana y la historia del edificio.

en el Museo del Cabildo, para conocer la arqueología urbana y la historia del edificio. 16 hs : Obra de teatro "Patriotas" , se trata de un musical histórico de Marisé Monteiro y Manuel González Gil.

, se trata de un musical histórico de Marisé Monteiro y Manuel González Gil. 18 hs: charla sobre la vestimenta en la época de la Revolución, a cargo de la Sociedad Victoriana Augusta Argentina.

Qué otras propuestas hay en la ciudad de Buenos Aires para celebrar la Revolución de Mayo

La Casa de la Cultura de la Ciudad (Av. de Mayo 575) se sumará a los festejos patrios del fin de semana con una propuesta de sabores tradicionales y música en vivo. Durante todo el día, el bar El Periódico ofrecerá un menú especial con locro, empanadas y pastelitos, clave para disfrutar de los grandes clásicos.

La Casa de la Cultura tendrá un menú patrio especial durante el fin de semana de mayo

Mientras que a las 17 hs se presentará en el patio de la Casa de la Cultura El sol del 25, un espectáculo gratis de música y danza folklórica con la participación de Luisina Mathiu, junto a músicos y bailarines invitados.

Además, cerrará la jornada de 18 a 21 hs, en el subsuelo del edificio, la Milonga de Campeones, con todos los ganadores porteños de 2026.