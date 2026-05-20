El Gobierno de Formosa firmó un convenio con ingenieros para impulsar empleo, capacitación e innovación

Con el objetivo de generar una agenda de trabajo con impacto directo en la economía regional y en la modernización del entramado productivo local, el Gobierno de Formosa, mediante la Subsecretaría de Empleo, formalizó un Convenio Marco de Cooperación Institucional con el Colegio Público de Ingenieros de Formosa (CPIF). La iniciativa busca fortalecer el desarrollo profesional, laboral y tecnológico de la comunidad de ingenieros, promoviendo una articulación estratégica entre el sector público y el ámbito profesional.

La firma estuvo a cargo de la subsecretaria, Mariángeles Vicentín y el presidente del Colegio Público de Ingenieros de Formosa (CPIF), Darío Martín Vergara.

Uno de los pilares del convenio es la promoción del empleo en Formosa a través de programas de capacitación, actualización técnica e innovación. Además el mismo establece que, ambas instituciones impulsarán acciones vinculadas a la formación profesional, el desarrollo productivo y la modernización tecnológica, incorporando herramientas para mejorar la inserción laboral en un mercado cada vez más competitivo.

El acuerdo también contempla iniciativas orientadas al emprendedurismo y a la generación de proyectos en infraestructura, fortaleciendo la relación entre el ámbito profesional, el sector privado y las políticas públicas. En este sentido, el CPIF se posiciona como un actor clave en la actualización de competencias de los ingenieros, mientras que la Subsecretaría de Empleo aporta el soporte institucional para ampliar el acceso a programas de formación.

Impacto directo en profesionales y nuevas generaciones

Uno de los aspectos más relevantes del convenio es el acceso preferencial a programas de formación y actualización técnica para los matriculados del CPIF. Esto permite acompañar a los profesionales frente a los desafíos de la transformación digital y los cambios constantes del mercado laboral, reforzando la competitividad del sector.

Además, el acuerdo incorpora un enfoque intergeneracional: los hijos de los matriculados también podrán acceder a capacitaciones, orientación vocacional y herramientas de inserción laboral. Esta dimensión amplía el alcance del convenio, convirtiéndolo en una política de desarrollo humano que trasciende lo estrictamente profesional.

En ese sentido, la alianza entre el Gobierno de la Provincia de Formosa y el CPIF consolida un modelo de cooperación institucional basado en la articulación público-privada. El objetivo es construir una red de apoyo que integre formación, empleo e innovación, con impacto directo en la calidad de vida de los profesionales y sus familias.

De esta manera, el convenio no solo fortalece al sector de la ingeniería, sino que también contribuye al desarrollo productivo provincial, promoviendo oportunidades sostenibles de crecimiento.