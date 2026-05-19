El Metrotranvía de Mendoza se consolidó como una de las opciones más elegidas para recorrer distintos puntos gastronómicos del Gran Mendoza. Además de conectar Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú, permite también acceder de manera rápida a bodegas, bares, restaurantes y polos culinarios ubicados cerca de las estaciones.

La denominada “ruta gastronómica del Metrotranvía” propone combinar transporte público y turismo urbano en un mismo recorrido. A lo largo de sus más de 25 puntos de ascenso y descenso, los pasajeros pueden descubrir en distintos espacios gourmet y sitios históricas vinculados al vino regional.

Cómo es la ruta gastronómica del Metrotranvía: el nuevo polo gourmet que sumó Mendoza

Uno de los puntos más destacados del circuito es la estación Gutiérrez, en Maipú, una zona reconocida por su cercanía con bodegas y propuestas ligadas al enoturismo. Allí, muchos visitantes aprovechan el Metrotranvía para realizar degustaciones y almuerzos sin necesidad de utilizar automóvil.

El trayecto también atraviesa sectores gastronómicos de Ciudad y Godoy Cruz, donde se concentran cafeterías, cervecerías artesanales y restaurantes de cocina regional. La cercanía de varias estaciones con avenidas comerciales facilita que turistas y residentes puedan recorrer diferentes propuestas durante una misma jornada.

La experiencia se volvió especialmente popular entre quienes buscan una alternativa económica y sustentable para conocer Mendoza. El sistema funciona como un corredor que une puntos turísticos y gastronómicos sin los problemas habituales de tránsito.

Cinco imperdibles de la ruta gastronómica del Metrotranvía de Mendoza

Bodegas López

Dirección: Ozamis 375, Maipú

Bodega Argentia

Dirección: Boedo 271, Maipú

Cantina Impsa

Dirección: Alsina 2351, Godoy Cruz

Casa Ceferina – Té y Pastelería

Dirección: Gdor. Gabrielli 3288, Luzuriaga, Maipú

El bodegón de Don Coco

Dirección: Bogado 401, Ciudad

Cuánto cuesta el boleto del Metrotranvía de Mendoza

Para utilizar el Metrotranvía, los pasajeros deben contar con la tarjeta SUBE, el sistema habilitado para viajar tanto en trenes urbanos como en colectivos de Mendoza. También se puede pagar mediante código QR y tarjetas contactless.

Actualmente, la tarifa plana asciende a $ 1400. El boleto permite combinar distintos recorridos dentro del sistema de transporte mendocino y mantiene descuentos para estudiantes, jubilados y usuarios frecuentes.