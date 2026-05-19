Ver Boca vs. Cruzeiro en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Boca recibe a Cruzeiro en un duelo clave.

Boca recibe este martes a las 21:30 horas a Cruzeiro, por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores. Un encuentro con sabor a final para el "Xeneize", al que se le complicó su situación en la zona después de perder dos partidos al hilo, por lo que esta noche se juega la clasificación en La Bombonera, con la convicción de que ya no tiene margen de error y otro mal paso lo podría dejar afuera del certamen.

El equipo de Claudio Úbeda pasa por su peor momento desde que arrancó el semestre e intentará recuperar la confianza después del duro golpe que sufrió por la eliminación temprana en el Apertura a manos de Huracán, que con dos jugadores menos en el suplementario logró hacerse fuerte y venció a Boca en su casa por 3 a 2. Un resultado que pone al "Sifón" nuevamente en la mira de los hinchas.

Por dónde ver Boca contra Cruzeiro

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Cruzeiro de este martes 21:30 será transmitido por Telefé, Fox Sports, Disney + y por la plataforma Pluto TV.

Una baja sensible para enfrentar a Cruzeiro

Al dolor de cabeza que trajo la eliminación ante el "Globo", a Úbeda se le sumó la baja de un jugador clave en su equipo como Adam Bareiro, quien sufrió un doble desgarro en el último encuentro de Boca en el Apertura y será baja para enfrentar al equipo brasileño. Una lesión de la que intentará recuperarse de cara al duelo con la Universidad Católica en la última fecha de la fase de grupos y que preocupa en el club.

Su reemplazante será Milton Giménez, que parece estar recuperado de una molestia en el tobillo, para acompañar en la delantera a Miguel Merentiel. Otra opción que se volverá a repetir es la presencia de Malcom Braida por el lateral derecho, en lugar de Marcelo Weingandt, e ingresará dentro del once Tomás Belmonte por Santiago Ascacibar, con una fecha de suspensión por ser expulsado frente a Barcelona de Guayaquil.

Así las cosas, el equipo saldría con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. Y entre las opciones en el banco aparecen el "Changuito" Zeballos, Alan Velasco, Ángel Romero y Ander Herrera, entre otros nombres.

Calculadora en mano

En estos momentos, los dos equipos que lideran el Grupo D al cabo de cuatro fechas son Universidad Católica y Cruzeiro con siete unidades, seguidos por Boca con seis (hoy fuera de la zona de clasificación) y Barcelona de Ecuador con tres. Este panorama lo pone al "Xeneize" en un lugar incómodo, pero todavía depende de sí mismo para pasar a octavos de final, ya que tiene que recibir de local a los dos equipos que hoy tiene por delante.

Podría quedar afuera esta noche a falta de un partido si pierde con Cruzeiro y la Universidad Católica le gana a Barcelona. Pero si gana Boca, todo se acomoda e incluso venciendo en la última fecha al equipo chileno terminaría primera en su grupo. Y con cuatro puntos de seis avanzaría con varios resultados, por lo cual las opciones son muchas, pero debe ganar para no llegar al borde del abismo.