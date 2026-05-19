Día Internacional de los Museos: Formosa recibió a cientos de estudiantes en una jornada histórica

En el marco del Día Internacional de los Museos, conmemorado cada 18 de mayo, el Museo Ferroviario de Formosa vivió una jornada histórica con una masiva participación de estudiantes de distintos establecimientos educativos que recorrieron sus instalaciones y participaron de actividades culturales, recreativas y educativas impulsadas por el municipio capitalino.

La propuesta reunió durante toda la jornada a niños, niñas, docentes y familias que visitaron el espacio para conocer parte de la historia ferroviaria y cultural de la provincia. Las actividades incluyeron recorridos guiados, espacios de reflexión sobre la identidad formoseña y propuestas recreativas destinadas a los más pequeños.

La directora del museo, Graciela Cuyé, destacó la importancia de la fecha y el significado que tienen estos espacios para la preservación de la memoria colectiva. “Hoy estamos en un día muy especial porque se festeja el Día Internacional de los Museos. En todo el mundo los museos están abriendo sus puertas y el lema de este año es ‘Museos uniendo mundos divididos’”, expresó.

Además, remarcó que los museos no solo funcionan como lugares donde se conservan objetos históricos, sino también como herramientas fundamentales para fortalecer la identidad cultural y transmitir conocimientos a las nuevas generaciones. “Los museos resguardan la memoria de todo un pueblo. Tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos”, sostuvo.

Durante la mañana, el museo recibió a unos 70 estudiantes de distintas instituciones educativas, mientras que por la tarde continuaron las visitas con nuevos contingentes. La jornada también incluyó chocolate y actividades especiales para los visitantes más pequeños, en una propuesta pensada para acercar la historia local de manera didáctica y participativa.

Entre las instituciones presentes estuvo la Escuela 426 Maestro Rural del barrio Sagrado Corazón de María. El docente Santiago Borralla valoró la experiencia y destacó el impacto educativo que tienen este tipo de actividades para estudiantes y docentes.

“Para nosotros es espectacular aprender sobre la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Inclusive nosotros, como docentes, seguimos aprendiendo muchísimas cosas”, señaló. El educador también resaltó la importancia histórica que tuvo el ferrocarril en el desarrollo económico y social de Formosa, y consideró fundamental que las nuevas generaciones conozcan ese proceso.

“Los trenes fueron un transporte muy importante para el desarrollo de nuestra provincia. Me parece genial toda la propuesta del Museo Ferroviario y de la Municipalidad para mostrar todo lo que podemos aprender y conocer”, afirmó.

Desde el municipio destacaron que estas actividades forman parte de una política cultural orientada a fortalecer la identidad formoseña y promover el acceso de niños y jóvenes a espacios históricos y educativos de la ciudad.