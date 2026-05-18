El partido: así es el documental argentino que tenés que ver antes del Mundial 2026

El imperdible documental argentino que tenés que ver antes del Mundial 2026.

Este jueves 21 de mayo, y a pocas semanas para el inicio del Mundial 2026, los cines de Argentina estrenan El Partido, el esperado documental sobre el mítico partido Argentina - Inglaterra, en el Mundial 1986. Los detalles sobre la película que reúne testimonios exclusivos de los jugadores de fútbol que marcaron la historia deportiva del país.

Con una duración de 91 minutos - igual que el partido de 1986 - el largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes. Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra. Basada en el libro El Partido, de Andrés Burgo.

El Partido está dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco. La película cuenta con los testimonios de Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton, Ricardo Giusti. La producción de El Partido está a cargo de la nominada al Oscar y ganadora de un Emmy Flora Fernández Marengo, de larga trayectoria cinematográfica.

Juan Cabral viene de dirigir el drama fantástico Risa y la cabina del viento, protagonizado por el debut actoral de Cazzu y Diego Peretti, que se estrenó en cines de Argentina el pasado 16 de abril de 2026 y fue la ganadora en competencia argentina de las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección en el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Un partido que quedó en la retina de todos los argentinos

El documental se centra en el reñido partido del 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, donde la selección argentina, liderada por Diego Maradona, venció 2-1 a Inglaterra. Ese partido quedó marcado por dos goles que pasaron a la historia: el primero, conocido como “La mano de Dios”, y el segundo, considerado el “Gol del Siglo”, en el que Maradona eludió a varios rivales antes de anotar. A través de reconstrucciones detalladas y relatos de protagonistas, el documental analiza el significado simbólico de ambos momentos y su impacto global.

Ese enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra sucedió en un contexto de tensiones aún latentes tras el conflicto bélico de 1982. El resultado tuvo una fuerte carga emocional para los argentinos. El documental explora cómo ese triunfo fue interpretado como una suerte de reivindicación simbólica, convirtiéndose en un episodio clave de la memoria colectiva del país. Además, se profundiza en la figura de Maradona como líder y símbolo de una generación.