Tres futbolistas llegan a concentración de selección México para Mundial tras finalizar temporada con clubes europeos

Edson Álvarez, Mateo Chávez y Jorge Sánchez se incorporaron el ‌lunes a la ‌concentración de la selección mexicana que se prepara para disputar tres partidos de preparación para el Mundial tras finalizar la temporada con sus respectivos clubes en Europa.

Se espera que los tres futbolistas aparezcan ​en la convocatoria ⁠definitiva de 26 jugadores para la ‌Copa del Mundo que el ⁠director técnico Javier "Vasco" Aguirre ⁠tiene que dar a conocer a más tardar el 1 de junio.

"Edson Álvarez (Fenerbahce), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) ⁠y Jorge Sánchez (PAOK) se integran este ​día a la concentración ‌de la selección nacional ‌de México. Los tres jugadores se suman ⁠a los trabajos previos para los últimos tres partidos de preparación y la Copa Mundial", informó el lunes la ​Federación ‌Mexicana de Fútbol (FMF) en un breve comunicado.

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Los tres futbolistas se unen a los 12 jugadores de la liga mexicana que iniciaron concentración el 6 ⁠de mayo y al experimentado portero Guillermo Ochoa, quien se concentró el viernes.

En la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido ‌inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el ‌18 de junio, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de ‌junio.

Antes de ⁠su debut mundialista, el "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- jugará ​ante Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 de mayo y Serbia el 4 de junio.

Con información de Reuters