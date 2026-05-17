Black Week 2026: cuáles son los comercios que tendrán mega descuentos

Tras el Hot Sale, los supermercados mayoristas de todo el país realizarán desde el lunes 18 hasta el domingo 24 de mayo su propia semana de descuentos y promociones conocida como Black Week Nacional. Esta iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM).

El objetivo de la Black Week Nacional es "combatir la inflación" y estará destinado tanto al público general como a los comercios de proximidad, informó la CADAM. Habrá promociones de hasta el 40% de una amplia variedad de productos.

Además, es la primera edición del año que contará con unos 200 locales mayoristas adheridas, tanto físicos como de venta online, donde “ofrecerán promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza”.

Black Week: todos los comercios adheridos

A su vez, los organizadores destacaron que el evento “es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas”.

En esta línea, sostuvieron que “la inflación de abril fue del 2,6% mensual y marcó así la primera baja después de 10 meses en ascenso”, remarcando que “el dato que difundió el INDEC fue el más bajo desde la suba del 2,5% en noviembre de 2025”.

En esta ocasión, se sumarán determinados comercios de las siguientes provincias:

Jujuy

Salta

Chaco

Tucumán

Santiago del Estero

Santa Fe

Córdoba

Misiones

Corrientes

Buenos Aires

Neuquén

Río Negro

Chubut

En el caso de la provincia de Buenos Aires participan algunas sucursales de Makro (Avellaneda, Bahía Blanca, Benavídez, Haedo, Ituzaingó, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Munro, Pilar, Quilmes y San Justo), Yaguar (Bahía Blanca, Campana, José C Paz, Maschwitz, Moreno y Tigre); Distribuidora Sourigues (Berazategui).

También El gran tornado (Berazategui, Burzaco, Junín, Laferrere, Loma Hermosa, Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes, Virrey del Pino) Maxiofertas (Berazategui, Claypole, Florencio Varela, La Plata, Quilmes, Santa Rosa), Caromar (Berazategui, José C Paz, Laferrere, La Tablada, Mar del Plata, Moreno, San Justo ), Osle (Derqui, Don Torcuato, Escobar, Garín, Grand Bourg, José C Paz, Los Polvorines, Moreno, Pilar, San Miguel, Virreyes), Olti (Guernica), La Maravilla (Laferrere, ), NiNi (La Plata, Moreno, ) Hipemercado Ruta 25 (Luján, Moreno), El gauchito (Mar del Plata), Hipermay (Merlo, Tortuguitas), Dulcenter (Quilmes), Lamadrid (Quilmes), Colmark (San Antonio de Padua), Antomarch (Santa Rosa), Cabaña Santa Marta (Villa Fiorito), El emporio (Villa Madero), Mayorista PPP (Villa Tesei), K46 (Virrey del Pino)

En el resto del país participan Antar; Dai Nippon; Doan (solo web); Masivos; Unteco - Casa Florian; El Inidio; Facor; Supermercado Mariano Santos; Yaguar; Nueva era; Basualdo; Makro; Parodi; Tadicor; Redolfi; Don Emilio; Maxi Comodin; La Yunta Rancul; La Yunta Realico; Basualdo; Buj Mayorista; Casa Segal; Cereales el dimante; La Yunta; Oscar David; Tina Mayorista; America Mayorista; Comorán; Depósito la esperanza; Lider; Superpack; y Puelche. En estos casos se deberá consultar el mapa para verificar las sucursales adheridas.

Una semana de promociones y descuentos

Durante toda la semana, los negocios adheridos ofrecerán promociones y descuentos de hasta el 40% en productos de consumo masivo, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza.

La entidad también aclaró que "las promociones las definirá cada empresa adherida con sus propios descuentos y productos alcanzados”. Todas las promociones se podrán consultar a través de la web de la cámara empresaria.