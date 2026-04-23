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Crisis Económica

Cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en febrero

A pesar de que el Gobierno insista en que Argentina vive una fiesta de consumo, el Indec lo contradijo con tres informes demoledores que marcan el pulso del comercio masivo. Otra vez, los datos demuestran que la economía no repunta.

23 de abril, 2026 | 16.42

El Indec difundió tres informes clave para evaluar el panorama que atraviesa el consumo masivo y los resultados fueron contundentes: en febrero, cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings. Las caídas registradas corresponden a la comparación contra el mismo mes del año pasado y exponen la caída de ingresos que antes solventaban gastos en los canales comerciales de mayor popularidad.

Supermercados

En febrero, las ventas se derrumbaron 3,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer bimestre, la contracción fue del 2,1% frente a igual período de 2025. En términos desestacionalizados, el índice mostró una leve mejora del 0,3% respecto a enero, mientras que la serie tendencia-ciclo se mantuvo prácticamente sin cambios.

Los rubros que más crecieron fueron carnes (46,9%), verdulería y frutería (37,0%), indumentaria y textiles para el hogar (29,0%), y alimentos preparados y rotisería (28,4%). En cuanto a los medios de pago, las compras con tarjeta de crédito lideraron con el 43,6% del total y una suba del 22,2% interanual. Les siguieron las operaciones con tarjeta de débito (25,0%, +10,5%), el efectivo (16,8%, +26,9%) y otros medios (14,6%), que mostraron el mayor incremento, con un 54,9%.

Mayoristas

En el segmento mayorista, las ventas cayeron un 1,2% interanual en febrero, mientras que el acumulado enero-febrero mostró una leve suba del 0,1%. En la medición desestacionalizada, se observó una baja mensual del 0,7%, aunque la tendencia-ciclo marcó un alza del 0,5%.

Las ventas a precios corrientes sumaron $ 329.001,8 millones, con un crecimiento del 23,6% respecto a febrero de 2025. Los mayores incrementos se registraron en carnes (62,2%), almacén (30,2%), otros rubros (26,0%), y panadería y lácteos (ambos con 23,5%).

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Respecto a los medios de pago, el efectivo representó el 26,4% del total, con un fuerte aumento del 57,0%. Las operaciones con tarjeta de crédito concentraron el 25,9% (+10,2%), mientras que las realizadas con débito representaron el 15,8%, con una caída del 13,6%. Otros medios de pago alcanzaron el 31,9% del total, con un incremento del 42,8%.

Shoppings

En los centros comerciales, las ventas a precios constantes disminuyeron un 2,1% interanual en febrero, mientras que en el acumulado del primer bimestre la caída fue del 1,1%. En términos desestacionalizados, el índice retrocedió un 1,8% mensual, aunque la tendencia-ciclo mostró una leve mejora del 0,2%.

A precios corrientes, las ventas totalizaron $495.867 millones, con un aumento interanual del 17,9%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas crecieron un 23,6%, alcanzando los $136.908 millones. En el Gran Buenos Aires, el incremento fue del 11,1%, con $158.884 millones.

En el interior, la Región Pampeana registró $112.715 millones (+20,6%), Cuyo $36.038 millones (+22,8%), mientras que el Norte y la Patagonia alcanzaron $25.284 millones (+13,6%) y $26.038 millones (+19,5%), respectivamente.

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