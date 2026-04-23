Cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en febrero

El Indec difundió tres informes clave para evaluar el panorama que atraviesa el consumo masivo y los resultados fueron contundentes: en febrero, cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings. Las caídas registradas corresponden a la comparación contra el mismo mes del año pasado y exponen la caída de ingresos que antes solventaban gastos en los canales comerciales de mayor popularidad.

Supermercados

En febrero, las ventas se derrumbaron 3,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer bimestre, la contracción fue del 2,1% frente a igual período de 2025. En términos desestacionalizados, el índice mostró una leve mejora del 0,3% respecto a enero, mientras que la serie tendencia-ciclo se mantuvo prácticamente sin cambios.

Los rubros que más crecieron fueron carnes (46,9%), verdulería y frutería (37,0%), indumentaria y textiles para el hogar (29,0%), y alimentos preparados y rotisería (28,4%). En cuanto a los medios de pago, las compras con tarjeta de crédito lideraron con el 43,6% del total y una suba del 22,2% interanual. Les siguieron las operaciones con tarjeta de débito (25,0%, +10,5%), el efectivo (16,8%, +26,9%) y otros medios (14,6%), que mostraron el mayor incremento, con un 54,9%.

Mayoristas

En el segmento mayorista, las ventas cayeron un 1,2% interanual en febrero, mientras que el acumulado enero-febrero mostró una leve suba del 0,1%. En la medición desestacionalizada, se observó una baja mensual del 0,7%, aunque la tendencia-ciclo marcó un alza del 0,5%.

Las ventas a precios corrientes sumaron $ 329.001,8 millones, con un crecimiento del 23,6% respecto a febrero de 2025. Los mayores incrementos se registraron en carnes (62,2%), almacén (30,2%), otros rubros (26,0%), y panadería y lácteos (ambos con 23,5%).

Respecto a los medios de pago, el efectivo representó el 26,4% del total, con un fuerte aumento del 57,0%. Las operaciones con tarjeta de crédito concentraron el 25,9% (+10,2%), mientras que las realizadas con débito representaron el 15,8%, con una caída del 13,6%. Otros medios de pago alcanzaron el 31,9% del total, con un incremento del 42,8%.

Shoppings

En los centros comerciales, las ventas a precios constantes disminuyeron un 2,1% interanual en febrero, mientras que en el acumulado del primer bimestre la caída fue del 1,1%. En términos desestacionalizados, el índice retrocedió un 1,8% mensual, aunque la tendencia-ciclo mostró una leve mejora del 0,2%.

A precios corrientes, las ventas totalizaron $495.867 millones, con un aumento interanual del 17,9%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas crecieron un 23,6%, alcanzando los $136.908 millones. En el Gran Buenos Aires, el incremento fue del 11,1%, con $158.884 millones.

En el interior, la Región Pampeana registró $112.715 millones (+20,6%), Cuyo $36.038 millones (+22,8%), mientras que el Norte y la Patagonia alcanzaron $25.284 millones (+13,6%) y $26.038 millones (+19,5%), respectivamente.