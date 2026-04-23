En medio de la crisis, varios gremios continúan percibiendo incrementos salariales definidos en las últimas negociaciones paritarias. Entre ellos se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el gremio de Camioneros, y los trabajadores estatales nucleados en UPCN y ATE, que acordaron subas correspondientes a enero y febrero.

Desde los primeros meses del año, distintos sindicatos clave comenzaron a aplicar estos ajustes que no logran acompañar la inflación, luego de un 2025 marcado por extensas negociaciones. Sectores como Camioneros, Comercio y Metalurgia siguen un rumbo con actualizaciones en sus salarios.

Paritarias de Estatales: cómo están las negociaciones de ATE y UPCN

El gobierno nacional impulsó una propuesta salarial para el primer semestre con incrementos acumulativos mes a mes:

Enero: 2,5%

Febrero: 2,2%

Marzo: 2,0%

Abril: 1,7%

Mayo: 1,5% más un bono de $40.000

El esquema fue aceptado por UPCN, pero rechazado por ATE. Finalmente, en mayo el Ejecutivo formalizó el acuerdo mediante un decreto que alcanzó a toda la Administración Pública Nacional, incluyendo tanto al personal permanente como al transitorio, con carácter retroactivo.

Esta medida generó el rechazo de ATE, que comenzó una serie de protestas en distintas áreas del Estado, sumado al conflicto desatado por despidos en oficinas como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Empleados de Comercio: escala salarial y aumentos de FAECyS

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) acordó con las cámaras empresarias un incremento salarial del 5%, junto con una suma fija no remunerativa de $20.000.

El aumento se aplicará en tres tramos:

2% en abril

1,5% en mayo

1,5% en junio

A este monto se suman los $ 40.000 que ya se venían abonando desde 2025 y otros $ 60.000 incorporados este año. De este modo, los trabajadores continuarán percibiendo $ 120.000 como sumas no remunerativas, al menos hasta junio.

En el caso de la rama Call Center (CCT 781/20), se estableció un pago no remunerativo de $ 60.000 hasta marzo de 2026, que luego se incorporará al salario básico en abril. Además, los $ 40.000 que debían pasar al básico en enero seguirán abonándose como suma fija hasta marzo, integrándose finalmente al salario en abril.

Sin embargo, este gremio se mantiene en conflicto ya que el Gobierno de Javier Milei se niega a homologar el acuerdo. El punto de discordia es el aumento de un aporte patronal que superaría el establecido como tope por la reforma laboral, hoy suspendida por la Justicia.

Paritarias Camioneros: escala salarial con aumentos y bonos

El sindicato de Camioneros logró un aumento del 10,1% para el período marzo-agosto de 2026, distribuido de la siguiente manera:

Marzo: 2%

Abril: 1,8%

Mayo: 1,7%

Junio: 1,6%

Julio: 1,5%

Agosto: 1,5%

El acuerdo también contempla un bono de $ 53.000 en marzo, de los cuales $ 49.471 se incorporarán al salario básico a partir de abril.

De acuerdo con lo pactado, desde marzo de 2026 un chofer de primera categoría tendrá un salario mínimo mensual de $ 917.462,42.

Metalúrgicos de la UOM: últimas noticias de las negociaciones

En el caso de los trabajadores nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en marzo se abonó el último tramo del aumento del 14% acordado en 2025, junto con sumas no remunerativas. En esta etapa, los empleados perciben un adicional de $ 23.000 sobre los salarios de febrero.

Con esta actualización, el salario básico del sector alcanza los $1.036.390. De este modo, abril se configura como un mes de transición, en el que los salarios parten de esa base mientras se desarrollan las negociaciones paritarias para los próximos meses.

En abril continúan vigentes las últimas escalas definidas:

Personal mensualizado

Grupo “A” – Administrativo

Adm. 1°: $793.578,55

Adm. 2°: $880.721,80

Adm. 3°: $1.016.923,77

Adm. 4°: $1.110.638,90

Grupo “B” – Técnico

Téc. 1°: $793.578,55

Téc. 2°: $880.857,83

Téc. 3°: $941.493,92

Téc. 4°: $1.067.994,77

Téc. 5°: $1.110.682,24

Téc. 6°: $1.216.077,13

Grupo “C” – Auxiliar

Aux. 1°: $763.406,89

Aux. 2°: $830.818,53

Aux. 3°: $945.480,67

Personal jornalizado (por hora)