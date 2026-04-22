Comercio piensa rediscutir su paritaria 15 puntos arriba si Gobierno no homologa

El sindicato de Comercio (Faecys) analiza reiniciar su paritaria y reclamar un aumento salarial muy superior al acordado con las cámaras patronales para el trimestre abril-junio en caso de que el Gobierno insista en no homologar ese entendimiento. La amenaza es relevante si se tiene en cuenta que se trata del mayor convenio colectivo de trabajo de la Argentina con 1,2 millón de trabajadores y decenas de miles de comercios de todos los tamaños involucrados. El acuerdo que habían sellado el gremio y las tres entidades empresarias el mes pasado incluyó un 5% de suba por el trimestre pero lo que objeta el Ejecutivo, con apoyo de los grandes supermercados, es el aumento de una contribución patronal a la obra social y de un aporte “solidario” de los trabajadores no afiliados.

Se trata de una reedición del conflicto que el sindicato que encabeza Armando Cavalieri y la administración libertaria mantuvieron el año pasado por la no homologación de otro acuerdo, en aquella oportunidad por un ajuste superior al que pretendía el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque en esta oportunidad se sumó como factor la reforma laboral, que si bien permanece suspendida por la Justicia contiene ítems contrarios al espíritu del arreglo. En concreto la norma pone como tope el 2% para el “aporte solidario” de los trabajadores no afiliados y el gremio mercantil pactó elevar ese rubro a 2,5 por ciento.

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En la pulseada Faecys cuenta como aliados con la Cámara de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), signatarios del convenio y beneficiarios de la continuidad del Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap) que el Ejecutivo, vía Federico Sturzenegger, trató de disolver en varias oportunidades. Junto a los ministros de Economía y de Desregulación actúan en contra de la paritaria la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Red Súper Argentinos (Casyfasa) y dos cámaras de mayoristas que presentaron sendas notas para observar los términos del acuerdo, en particular el aumento de 8 mil pesos mensuales a $ 28.000 de la contribución que cada empresa realiza a la Osecac por cada trabajador.

Además de los aportes extraordinarios (de no afiliados y para la obra social) el arreglo del mes pasado incluyó un aumento de 5% en tres etapas (2% en abril, y 1,5% en mayo y junio, respectivamente) así como un bono extraordinario de 120 mil pesos en compensación por el atraso derivado de arreglos anteriores. En Faecys le dijeron a El Destape que si no se concreta la homologación se impulsará una paritaria nueva con un reclamo que podrá llegar a entre 17 y 20% para el mismo trimestre para compensar la caída de recursos.

El año pasado en un escenario similar el Gobierno terminó por ceder ante la mera amenaza de que el gremio comenzaría acciones de protesta dentro de los grandes establecimientos comerciales. De hecho fueron los propios supermercados que habían protestado originalmente por el aumento los que cedieron primero al otorgar las cifras resueltas “a cuenta” para evitar conflictos.