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Paritarias comercio 2026: FAECyS confirmó acuerdo con aumento del 5% en tres meses

El acuerdo regirá a partir de abril y prevé aumentos escalonados hasta junio. Así quedan las escalas salariales para los próximos meses. 

27 de marzo, 2026 | 13.04

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), un nuevo acuerdo en el marco de las paritarias del sector que regirá para los meses de abril, mayo y junio de 2026.

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El entendimiento contempla un incremento del 5%, distribuido de forma escalonada de la siguiente manera: un 2% en abril, un 1,5% en mayo y un 1,5% en junio. Asimismo, se estableció el pago de un bono extraordinario de $20.000 para los trabajadores de todas las categorías.

Paritarias de empleados de Comercio: qué pasa en marzo 2026

Cabe recordar que, según el último acuerdo, los empleados de comercio recibieron como aumento una suma fija de $ 60.000 por mes, en los meses de enero, febrero y marzo de 2026. Esta suma se incorpora al básico en este último mes y así sumará a la base de cálculo para la paritaria que se acaba de firmar. Además, percibirán una suma no remunerativa de $ 40.000.

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El convenio mantiene la dinámica de monitoreo constante sobre la situación económica para garantizar que el poder adquisitivo no quede rezagado frente a la evolución de los precios en este primer semestre del año.

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

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A eso agregó: “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. Nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.

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Aumentos para empleados de Comercio: cómo quedan según la paritaria

  • Marzo: bono de $ 60.000 que se suma al salario básico y $40.000 de suma extraordinaria que no se incorpora al salario
  • Abril: 2% de aumento sobre el básico de marzo más  un bono de $ 20.000
  • Mayo: 1,5% de aumento más bono de $ 20.000
  • Junio: 1,5% de aumento más bono de $ 20.000

 

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