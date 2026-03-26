La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) actualizar los salarios del personal del sector, quienes no tenían incrementos desde hace más de un año. También se ordenó el pago de sumas retroactivas adeudadas y los respectivos bonos desde mediados del año 2024.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Lanús calificó como "prolongado congelamiento salarial" el que afecta al sector desde octubre de 2024 y puso en relieve "la pérdida del poder adquisitivo en un contexto inflacionario y la situación de desigualdad respecto de otros trabajadores del organismo que sí percibieron incrementos salariales". Además, según informó el propio gremio, el fallo de la Justicia destacó "el carácter alimentario del salario" y la "falta de una negociación colectiva efectiva".

"De esta manera, la Justicia dispuso que los salarios del sector sean actualizados en las mismas condiciones que los acuerdos paritarios celebrados en el Convenio 214, con vigencia desde noviembre de 2024", señaló DNV en un comunicado.

Además, la resolución judicial ordenó el pago de las sumas retroactivas adeudadas, que deberán abonarse en tres cuotas bimestrales, y los respectivos bonos desde mediados del año 2024. Al conocer el fallo, la secretaria general de STVyARA, Graciela Aleñá, afirmó que "representa un paso fundamental en la defensa de nuestros derechos y confirma la legitimidad de nuestro reclamo".

Otros trabajadores viales alertan por la "integridad" de los ciudadanos

Trabajadores enrolados en la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) de distintos organismos de transporte a nivel nacional repudiaron la decisión del gobierno de Javier Milei de quitarles funciones porque se "pondrá en peligro la integridad y seguridad" de los argentinos. También advierten por las consecuencias que traerá la "eliminación del control, fiscalización y desarrollo de políticas públicas" de seguridad vial en todo el país.

Cuatro organismos de seguridad vial se pronunciaron en "estado de alerta" por el desguace de los entes de control y reiteraron su importancia para regular el correcto funcionamiento de empresas de transporte, el relevamiento de las rutas o la fiscalización de infraestructura.

El comunicado conjunto fue firmado por trabajadores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Junta de Seguridad de Transporte (JST), Secretaría de Transporte y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). En concreto, cuestionan las políticas llevadas adelante por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y sus dos cercanos funcionarios Alejandro Tamer y Maximiliano Fariña.