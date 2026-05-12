Precios al consumo en EEUU siguen subiendo en abril

Los precios al consumo en Estados Unidos subieron a un ritmo acelerado por segundo mes consecutivo en abril, lo que se tradujo en el mayor incremento interanual de la inflación en casi tres años y reforzó aún más las expectativas de que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios durante un tiempo.
El índice de precios al consumo (IPC) subió un 0,6% el mes pasado, tras registrar un alza del 0,9% en marzo, según informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del IPC del 0,6%. Las estimaciones oscilaban entre un incremento del 0,4% y del 0,9%.
La moderación tras registrar el mayor aumento desde junio de 2022 fue en gran medida mecánica. Los precios del petróleo se dispararon por encima de los 100 dólares el barril en marzo tras los ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, antes de retroceder a niveles aún elevados tras el alto el fuego a principios de abril.
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En los 12 meses hasta abril, el IPC avanzó un 3,8%. Se trata del mayor incremento interanual desde mayo de 2023 y sigue a una subida del 3,3% en marzo.
Excluyendo alimentos y energía, el IPC subió un 0,4% el mes pasado, impulsado en parte por un ajuste puntual en las medidas de alquiler, ya que el cierre del Gobierno federal del año pasado impidió la recopilación de datos en octubre.
Con información de Reuters