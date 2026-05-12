Precios al consumo en EEUU siguen subiendo en abril

FOTO DE ARCHIVO: Precios de la gasolina mostrados en una gasolinera en Titusville.

Los precios al consumo en Estados Unidos subieron a un ‌ritmo acelerado por ‌segundo mes consecutivo en abril, lo que se tradujo en el mayor incremento interanual de la inflación en casi tres años y reforzó aún más las expectativas de que la Fed mantenga ​las tasas de ⁠interés sin cambios durante un tiempo.

El ‌índice de precios al consumo (IPC) ⁠subió un 0,6% el ⁠mes pasado, tras registrar un alza del 0,9% en marzo, según informó el martes la ⁠Oficina de Estadísticas Laborales del ​Departamento de Trabajo. Economistas encuestados ‌por Reuters habían pronosticado ‌un aumento del IPC del 0,6%. ⁠Las estimaciones oscilaban entre un incremento del 0,4% y del 0,9%.

La moderación tras registrar el mayor aumento desde junio ​de 2022 ‌fue en gran medida mecánica. Los precios del petróleo se dispararon por encima de los 100 dólares el barril en marzo tras los ⁠ataques contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, antes de retroceder a niveles aún elevados tras el alto el fuego a principios de abril.

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En los 12 meses hasta abril, el IPC avanzó un ‌3,8%. Se trata del mayor incremento interanual desde mayo de 2023 y sigue a una subida del 3,3% en marzo.

Excluyendo alimentos y energía, el IPC subió un 0,4% ‌el mes pasado, impulsado en parte por un ajuste puntual en las medidas de alquiler, ‌ya que ⁠el cierre del Gobierno federal del año pasado impidió la ​recopilación de datos en octubre.

Con información de Reuters