ATE amenaza con bloquear aeropuertos este martes por el atraso salarial

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará protestas y movilizaciones en aeropuertos de zonas turísticas de fuerte tráfico internacional este próximo martes 21 de abril y no descarta bloquearlos. Así lo hará en reclamo por la inmediata reapertura de las paritarias, recomposición salarial de emergencia y en rechazo "al intento de ajuste en el sector público".

La concentración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) será a partir de las 11 en Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero), en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery.

La medida de fuerza fue resuelta mediante la reunión de Consejo Directivo Nacional del pasado 9 de abril, con participación de los 24 secretarios generales de las provincias. ATE planifica, además, que las protestas se multipliquen en todos los organismos con asambleas, radios abiertas, ruidazos, entre otras modalidades, adelantó el gremio en un comunicado.

“El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial. Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En ese marco, Aguiar advirtió: “El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Además, pretenden avanzar con más despidos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar y será su exclusiva responsabilidad”.

El atraso salarial de los trabajadores estatales

El periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con la firma de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso. De esta forma, los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.

Frente a ello, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Portuarios, Molineros, Papeleros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.917.049 en el sector público y $2.274.545 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 58 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.

Es por eso que ATE además "evaluará un plan de acción ante un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado", adelantó el sindicato.