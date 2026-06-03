Chwalinska alcanza las semifinales del Abierto de Francia procedente de la fase previa

La polaca Maja Chwalinska en acción durante su partido de cuartos de final contra la rusa Anna Kalinskaya en el Abierto de Francia, en Roland Garros, París, Francia.

La polaca Maja Chwalinska, procedente de la fase previa, continuó el miércoles su increíble trayectoria ‌en el Abierto de ‌Francia y alcanzó las semifinales tras imponerse por 7-6(3) y 6-3 a la rusa Anna Kalinskaya en una pista Philippe Chatrier azotada por el viento.

La jugadora de 24 años supo contrarrestar de manera magnífica la potencia de la cabeza de serie número 22, obligando repetidamente ​a Kalinskaya a ⁠cometer errores al alargar los peloteos y obligarla ‌a realizar un golpe más, convirtiéndose así en ⁠la segunda clasificada de la ⁠era Abierta en alcanzar las semifinales de Roland Garros, y la sexta en lograr esta hazaña en un Grand ⁠Slam.

Chwalinska se enfrentará ahora a la vencedora del ​partido entre la número uno del ‌mundo, Aryna Sabalenka, y la ‌rusa Diana Shnaider por un puesto en la final ⁠del sábado.

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Tras un intercambio de breaks al principio del partido, Chwalinska volvió a romper el servicio de su rival y salvó dos puntos de break para ​ponerse 4-1 ‌arriba, antes de que los nervios se apoderaran de ella, lo que permitió a Kalinskaya forzar un tie-break.

No obstante, Chwalinska, que solo había ganado dos partidos de nivel WTA sobre tierra batida ⁠antes de este torneo, recuperó la compostura en el momento perfecto. Tras un tenso peloteo de nueve golpes en el punto de set, Kalinskaya envió un revés largo que le dio a la polaca el primer set.

Chwalinska mantuvo su impulso en el segundo set y, ayudada por una ‌serie de errores no forzados de Kalinskaya, se puso rápidamente con una ventaja de 4-1. La rusa recuperó el break para poner el 5-3, pero Chwalinska selló la victoria en el siguiente juego tras otro error no forzado ‌de su rival.

"Cada partido aquí es una locura para mí, estoy muy agradecida", dijo Chwalinska, que solo ha cedido un set ‌en su ⁠camino hacia las semifinales. "Por dentro estoy nerviosa y estresada. Intento concentrarme en mi juego y ​me alegro de haberlo conseguido. Sinceramente, solo intento ganar cada partido, no me centro en la confianza, no me comparo (con las mejores jugadoras)".

(Editado en español por Carlos Serrano)