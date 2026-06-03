Economistas dan por hecha la subida de tipos del BCE en junio y ven otra probable en septiembre

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina junto a un cartel frente al edificio del Banco Central Europeo (BCE), en Fráncfort, Alemania

​El Banco Central Europeo elevará su tipo de depósito al 2,25% el 11 de junio, con otra subida probablemente en septiembre, mientras equilibra la inflación impulsada por la energía con una ‌economía en debilitamiento, según un sondeo de ‌Reuters entre economistas.

La inflación se situó en el 3,2% en mayo, muy por encima del objetivo del 2,0% del BCE. Más preocupante aún, la inflación subyacente —que excluye la energía y los alimentos— subió más de lo esperado, al 2,5%, lo que podría indicar que el impacto de la guerra en Irán se está filtrando a los precios.

Indicadores recientes, incluidas las encuestas PMI y datos oficiales, apuntan a una desaceleración de la economía. Las perspectivas podrían empeorar a medida que la guerra supera los tres meses sin una ​resolución clara a la vista y ⁠el estrecho de Ormuz —una arteria clave de la energía mundial— sigue en gran medida obstruido.

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La mayoría ‌de los dirigentes monetarios han señalado que una subida en junio es segura, e ⁠incluso un acuerdo de paz difícilmente la evitaría. Aun ⁠así, una economía más débil, un mercado laboral más flojo y tipos ya más altos que durante el repunte inflacionario de 2022 desaconsejan un endurecimiento agresivo, según los economistas.

En el sondeo del 29 de mayo al ⁠3 de junio, más del 90% de los economistas, 74 de 80, esperaba un aumento ​de 25 puntos básicos la próxima semana, hasta el 2,25%, frente a ‌alrededor del 85% el mes pasado y algo más ‌de la mitad en abril.

"El BCE no quiere volver a cometer el mismo error de ⁠subestimar la inflación. El coste de mantener los tipos sin cambios en términos de credibilidad como combatiente de la inflación probablemente sea mayor en esta etapa que el riesgo de subirlas", dijo Bas van Geffen, estratega macro de Rabobank.

"Creo que por ahora son sólo una o dos subidas. Pero, por supuesto, si la ​situación dura más, ‌entonces el BCE podría tener que ir más lejos."

Más del 60% de los encuestados, 49 de 80, esperaba un aumento adicional de tipos este año, probablemente en septiembre, en líneas generales en consonancia con los precios del mercado. El mes pasado no había un consenso claro sobre dónde estarían los tipos a finales de 2026.

Casi un tercio preveía una o ⁠ninguna subida, mientras que sólo un puñado esperaba tres o más.

"Probablemente tenga sentido mover los tipos de interés desde la parte baja hasta la parte alta del rango neutral, simplemente para conjurar cualquier amenaza de que puedan estar acumulándose más presiones inflacionarias en la cadena", dijo Dean Turner, economista jefe para la zona euro y Reino Unido de UBS Global Wealth Management.

"No lo veo como una medida de política monetaria para desacelerar deliberadamente la economía porque todo el mundo esté entrando en pánico por los efectos de segunda vuelta. Es más bien un ‌ejercicio de gestión de riesgos."

Ese panorama depende de la inflación. Con los futuros del crudo Brent cerca de un 40% por encima de los niveles previos a la guerra, se prevé que la inflación promedie un 3,3% por trimestre durante el resto de este año y un 2,9% en 2026, según las medianas del sondeo, una cuarta alza mensual consecutiva en las previsiones.

Se espera que la economía crezca un 0,7% en 2026, la ‌tercera rebaja consecutiva de las previsiones desde comienzos de marzo y la perspectiva más débil desde 2023.

En respuesta a otra pregunta, dos tercios de los economistas dijeron que el riesgo de estanflación —crecimiento débil, desempleo alto e inflación elevada— era ‌alto. Eso contrasta con la ⁠presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien dijo en abril que el término describía la década de 1970, no la economía actual.

"Tenemos un escenario de estancamiento para los próximos ​trimestres. Al mismo tiempo, los precios de la energía impulsarán al alza la inflación en toda la zona euro. Sí tiene los atributos de un escenario estanflacionario", dijo Van Geffen, de Rabobank.

Con información de Reuters