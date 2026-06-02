Alejandro Fantino criticó a Patricio Bullrich por las internas en La Libertad Avanza.

La relación entre Patricia Bullrich y el gobierno de Javier Milei volvió a atravesar un momento de tensión luego de que la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza decidiera no respaldar el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli en la Cámara alta. La exministra reveló, a través de su cuenta de X, que mantuvo una conversación con el Presidente para comunicarle su postura. Además, desde su entorno señalaron que su continuidad al frente del bloque queda supeditada a la decisión que tome el mandatario.

"Siempre la presidencia del bloque oficialista está a disposición del Presidente. Esto es así, es como si fueses el jefe de Gabinete. Te ponés a disposición y decís: 'Si hace falta que me corra de este lugar porque voy a votar algo distinto, lo hago'. Pero en muy buenos términos y no con ese dramatismo", comentó a El Destape una fuente cercana a la ex ministra, quien aseguró: "No ofreció la renuncia".

Javier Milei y Patricia Bullrich, enfrentados en una representación realizada con IA.

A pesar de esto, una gran cantidad de medios y periodistas se explayaron al respecto y opinaron sobre la posible deserción de la legisladora. Uno de ellos fue Alejandro Fantino, quien en Neura criticó duramente a Bullrich y explicó por qué el oficialismo es plausible de perder soldados en el camino.

¿Qué dijo Alejandro Fantino de Patricia Bullrich?

"Si vos hacés un acuerdo con Patricia Bullrich, sabés de antemano que vas a estar en un viaje leyendo un libro de 'elige tu propia aventura'. Cada página que abras, vas a tener que elegir 'Camino A' o 'Camino B' y no sabés que elige ella. Tener un acuerdo con Patricia es esto. Le pasó al PRO, le ha pasado a los que estaban antes y le va a pasar a la gente de La Libertad Avanza. Corre por cuenta mía esto, eh. Lo aclaro", expresó el comunicador.

Seguido a ello, sostuvo: "Después, entiendo que no todos aceleran a la velocidad de Milei. Entiendo que no todos tienen la condición de ganar las carreras. ¿Saben quién gana las carreras? El que acelera en las curvas, no el que acelera en las rectas. En una recta acelera cualquiera, en la curva no, tenés que tener una condición. Y como Javier viene acelerando en las curvas permanentemente, hay un ritmo que no se lo puede seguir mucha gente, muchos periodistas y gente incluso dentro del Gobierno. Saquen ustedes sus propias conclusiones, gente que se ha bajado porque no lo pueden seguir".