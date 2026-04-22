Mientras la informalidad crece, los salarios registrados y las jubilaciones siguen en picada

La caída del poder adquisitivo ya no afecta solo a los trabajadores activos: también golpea con fuerza a jubilaciones y acelera el avance de la informalidad. En medio de la crisis económica, los salarios pierden frente a la inflación y cada vez más personas quedan fuera del empleo registrado. Los datos recientes muestran un deterioro simultáneo en ingresos y calidad laboral que complica el escenario social.

En marzo, los salarios acordados en paritarias volvieron a registrar una caída en términos reales, de acuerdo a un informe de la consultora C-P. El acuerdo del sector Comercio empujó el promedio hacia abajo: mientras el conjunto de convenios marcó un aumento del 1,4%, sin ese sector la suba habría sido del 2,2%.

A pesar de cierta aceleración nominal y del uso más extendido de sumas fijas, los ingresos continúan rezagados frente a la inflación, algo que se refleja en distintos indicadores como el índice salarial del INDEC, el SIPA y los propios convenios. Además, la modalidad de pagos fijos introduce mayor disparidad y menor claridad en la evolución entre sectores.

Según el documento, el problema no es solo la velocidad de la inflación, sino también el rezago en las actualizaciones salariales. En muchos casos, las paritarias llegan tarde o resultan insuficientes frente al aumento de precios.

En paralelo, el indicador de salarios efectivos del SIPA evidenció una baja en febrero, luego de dos meses de mejora, impactado por el efecto transitorio de la suma fija en Comercio, tal como se había anticipado previamente. Por su parte, el índice de salarios del sector privado registrado del INDEC acumula seis meses consecutivos de caídas.

Jubilaciones, cada vez más postergadas

Las jubilaciones tampoco logran revertir la tendencia negativa: en marzo volvieron a retroceder y ya suman nueve meses seguidos de pérdida. En este contexto, muchos jubilados deben recurrir a estrategias adicionales para sostener su consumo, desde reducir gastos básicos hasta endeudarse o depender de ayuda familiar.

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A esto se suma un deterioro en el mercado laboral. Los últimos datos del INDEC indican que la informalidad trepó al 43%. Mientras el empleo asalariado formal continúa en retroceso y otras categorías muestran inestabilidad, crece de forma sostenida el trabajo independiente informal, consolidándose como una salida ante la falta de oportunidades, aunque con peores condiciones laborales.

A lo largo de 2025, el único segmento del empleo que mostró un crecimiento sostenido fue el trabajo independiente informal. Este fenómeno se explica, en gran medida, porque los sectores con mayor capacidad de generar empleo registrado redujeron su actividad y eliminaron puestos de trabajo, lo que impulsó el avance del llamado “empleo refugio”.

En este contexto, el cuentapropismo informal creció de manera continua en todos los trimestres del año, mientras que el empleo asalariado no registrado y el trabajo independiente formal tuvieron comportamientos más inestables. Por su parte, el empleo asalariado formal evidenció una caída sostenida a lo largo de todo 2025.