La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) ratificó un paro total de actividades por 48 horas para este miércoles 3 y jueves 4 de junio, en respuesta a la falta de respuestas concretas y a las maniobras de presión ejercidas por la gestión de Javier Milei. Tras una reunión fallida, los gremios calificaron de "insólito" el ofrecimiento del Ejecutivo, que pretendía otorgar un aumento salarial únicamente si los rectores retiraban las demandas ante la Justicia por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, señaló que desde la última marcha nacional no existió “ninguna respuesta concreta” por parte del Gobierno por la negociación paritaria.

La situación salarial de los trabajadores de las casas de altos estudios es crítica: según informes técnicos, los docentes han perdido el 52,1% de su poder adquisitivo desde la asunción de la actual administración. Mientras el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, propuso un incremento del 21,3% para junio condicionado a la claudicación judicial del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios advierten que la realidad económica es insostenible.

Noticia en desarrollo...

