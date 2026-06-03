En una jornada marcada por la fragilidad diplomática, las delegaciones de Israel y el Líbano reinician conversaciones en Washington con el objetivo de sostener un cese de hostilidades que pende de un hilo. Mientras el embajador israelí Yechiel Leiter y su par libanesa Nada Hamadeh se reúnen bajo mediación estadounidense, la realidad en el terreno contradice las promesas de paz: los enfrentamientos en el sur del Líbano persisten y el Ministerio de Salud libanés ya contabiliza 3.468 víctimas fatales desde marzo. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 3 de junio de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
Israel y Líbano negocian una tregua bajo presión de Trump y la sombra de Irán
En medio de un frágil alto el fuego y constantes ataques en el sur libanés, la Casa Blanca intenta evitar una escalada regional que arruine los contactos con Teherán.
Hace 9 minutos
"Loco": El insulto de Trump a Netanyahu por el ataque de Israel al Líbano
El presidente de Estados Unidos reconoció una fuerte discusión telefónica con el primer ministro israelí por la ofensiva en Líbano. Aunque relativizó el episodio, admitió diferencias sobre el rumbo de la guerra y defendió la necesidad de frenar la escalada regional.
Hace 1 hora
Trump dice que Irán no le ha dicho que vaya a suspender las negociaciones: NBC News
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que los iraníes no le han dicho que vayan a suspender las conversaciones con Washington, pero añadió que el silencio le parece bien y está dispuesto a esperar.
Hace 1 hora
Líbano y EE.UU. anuncian una tregua con Israel que deja en pie la ocupación militar
Desde abril Israel ocupa más del 18% del territorio libanes y declaró a toda la región del sur como zona de combate y ordena la evacuación de miles de libaneses.
Posteo de Donald Trump en Truth Social
El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció esta tarde que el Líbano y la milicia chiita Hezbolá habían llegado a un acuerdo de no agresión, el mismo día que Irán frenó las negociaciones con Washginton por la escalada de violencia en esa región. Sin embargo, el acuerdo se ciñe solo a los suburbios de Beirut, la capital libanesa. Esto implica, de hecho, el reconocimiento de la ocupación israelí en el sur del país que ya alcanza a cerca del 20% del territorio nacional. El primer ministro israelí Benjamín Ntenayhu afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán "actuando según lo planeado en el sur" del país.
Hace 1 hora
Estados Unidos condiciona el alivio de sanciones a que Irán abandone su programa nuclear
El secretario de Estado, Marco Rubio, rechazó que Washington haya ofrecido concesiones a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y aseguró que cualquier acuerdo dependerá de la renuncia iraní a sus actividades nucleares. El conflicto ya lleva cuatro meses y genera tensiones en el Congreso.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el día en que comparece ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en el Capitolio en Washington, D.C.
El gobierno de Donald Trump endureció su postura frente a Irán y reiteró que cualquier alivio de las sanciones económicas dependerá exclusivamente de que Teherán abandone su programa nuclear. Así lo afirmó este martes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en medio de las negociaciones para intentar poner fin a una guerra que ya lleva cuatro meses y que mantiene en vilo a Oriente Medio.
08:22 | 02/06/2026
Israel sigue atacando Líbano y crecen los pedidos para que respete un alto el fuego
El lunes, tanto Estados Unidos como el gobierno libanés anunciaron una tregua, pero Israel dijo que mantendrá su ocupación militar en el sur del país. Este martes, profundizó sus bombardeos en esta región, que representa casi el 20% del territorio libanés. Crecen las críticas desde Europa; en Washington, siguen prometiendo un acuerdo con Irán.
12:09 | 01/06/2026
La UE le exige a Israel que frene la escalada militar en el Líbano y respete su soberanía
Tras una nueva oleada de bombardeos en el sur de territorio libanés que dejó al menos ocho muertos, Bruselas reclamó una solución diplomática y reveló que los Estados miembro evalúan desplegar una nueva misión internacional en la región.
08:12 | 01/06/2026
Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos por los ataques en el Líbano
Teherán congeló el intercambio de mensajes tras denunciar violaciones al alto el fuego y el inicio de nuevos bombardeos israelíes en el sur libanés. Horas después e ignorando esta decisión, Trump aseguró que el diálogo con Irán avanza "rápido". Ya la semana pasada, EE.UU había dado a entender que estaban cerca de un acuerdo, lo que luego no sucedió.
18:32 | 31/05/2026
Israel tomó un histórico castillo en el sur de Líbano y profundiza su ofensiva
Israel capturó el histórico castillo de Beaufort en el sur de Líbano y profundizó su ofensiva contra Hezbollah, en medio de nuevas evacuaciones, bombardeos y crecientes tensiones internacionales.
15:41 | 31/05/2026
Argentinos en Libia: tras el comunicado de Cancillería, exigen una "prueba de vida"
NODAL cuestionó el comunicado oficial del Gobierno sobre Paula Giménez y Lucas Aguilera, detenidos en Libia.
10:10 | 31/05/2026
Netanyahu ordenó expandir la invasión israelí en Líbano y se multiplican los ataques
Mientras en Gaza los muertos palestinos ya son casi 73.000, en Líbano, Israel repite su manual militar y atacó los alrededores de un hospital. Irán, en tanto, ratificó que no firmara un acuerdo con EE.UU. si no tiene garantías concretas.
Israel anunció la toma de una histórica fortaleza en el sur del Líbano y crece la tensión
11:52 | 30/05/2026
Trump prepara una "decisión final", mientras el Pentágono "está listo" para atacar
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Las posturas de Trump y el Pentágono en las negociaciones por la paz.
16:43 | 29/05/2026
Alemania, "preocupada" ante anuncio de Netanyahu de que Israel ocupará el 70 % de Gaza
La portavoz de la cancillería alemana advirtió que se obstaculizará gravemente el suministro de ayuda humanitaria si se efectiviza este avance territorial.
13:15 | 29/05/2026
Como un Pac-Man, Israel se apropia territorio de Gaza y Líbano sin ninguna consecuencia
En solo dos días, el ejército israelí declaró unilateralmente una superficie equivalente a siete veces y medio CABA en el sur de Líbano como zona de combate y, por lo tanto, ordenó la evacuación de miles de sus habitantes. En paralelo, Netanyahu celebró públicamente que ocuparán el 70% de la Franja de Gaza y prometió seguir avanzando.
08:32 | 29/05/2026
La Casa Blanca reafirmó que Trump sólo aceptará la paz si Irán "acepta sus condiciones"
La Casa Blanca confirmó en un comunicado que el presidente Donald Trump aceptará la paz sólo si Irán acepta sus condiciones de renunciar a su programa nuclear. "El presidente solo firmará un acuerdo que beneficie a Estados Unidos. Irán jamás podrá poseer un arma nuclear", destacó un alto funcionario de Washington.
18:29 | 28/05/2026
Benjamín Netanyahu afirmó que ocupará y dominará el 70% del territorio de Gaza
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este jueves, durante un acto público en la Cisjordania ocupada por sus tropas, que ordenará dominar el 70% de la Franja de Gaza. También dejó entrever que avanzaría en una ofensiva total sobre ese territorio palestino.
06:54 | 28/05/2026
Israel, cada vez más aislado: no tendrá contacto con la ONU
Lo anunció el gobierno después de que la organización incluyera a Israel en una lista de países acusados de utilizar la violencia sexual en zonas de conflicto. En paralelo, la Unión Europea sancionó a colonos israelíes "extremistas" en la Cisjordania ocupada.