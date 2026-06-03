Israel y Líbano negocian una tregua bajo presión de Trump y la sombra de Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció esta tarde que el Líbano y la milicia chiita Hezbolá habían llegado a un acuerdo de no agresión, el mismo día que Irán frenó las negociaciones con Washginton por la escalada de violencia en esa región. Sin embargo, el acuerdo se ciñe solo a los suburbios de Beirut, la capital libanesa. Esto implica, de hecho, el reconocimiento de la ocupación israelí en el sur del país que ya alcanza a cerca del 20% del territorio nacional. El primer ministro israelí Benjamín Ntenayhu afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán "actuando según lo planeado en el sur" del país.