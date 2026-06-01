Trump dice que Irán no le ha dicho que vaya a suspender las negociaciones: NBC News

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el ‌lunes que ‌los iraníes no le han dicho que vayan a suspender las conversaciones con Washington, pero añadió que el silencio le parece bien y está ​dispuesto a ⁠esperar.

"Creo que hemos hablado ‌demasiado, si quieres saber ⁠la verdad. Creo ⁠que guardar silencio sería muy bueno, y eso podría durar mucho ⁠tiempo", dijo Trump en ​una entrevista con NBC ‌News.

"Eso no significa ‌que vayamos a ir allí ⁠y empezar a lanzar bombas por todas partes", dijo Trump, según fue citado. "Simplemente ​nos ‌quedaremos en silencio. Mantendremos el bloqueo". "Creo que puedo esperar todo el tiempo que quieran. Están perdiendo una ⁠fortuna", agregó.

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La agencia estatal de noticias iraní Tasnim informó anteriormente de que Irán suspendía las negociaciones indirectas con Estados Unidos después de que Israel ordenara a ‌sus tropas avanzar más profundamente en el Líbano, lo que complicaba los esfuerzos diplomáticos para poner fin a tres meses de ‌guerra.

Trump dijo que los iraníes son mejores negociadores que combatientes, pero ‌que ⁠no se le había informado de que estuvieran ​suspendiendo las conversaciones.

Con información de Reuters