Trump dice que Irán no le ha dicho que vaya a suspender las negociaciones: NBC News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que los iraníes no le han dicho que vayan a suspender las conversaciones con Washington, pero añadió que el silencio le parece bien y está dispuesto a esperar.
"Creo que hemos hablado demasiado, si quieres saber la verdad. Creo que guardar silencio sería muy bueno, y eso podría durar mucho tiempo", dijo Trump en una entrevista con NBC News.
"Eso no significa que vayamos a ir allí y empezar a lanzar bombas por todas partes", dijo Trump, según fue citado. "Simplemente nos quedaremos en silencio. Mantendremos el bloqueo". "Creo que puedo esperar todo el tiempo que quieran. Están perdiendo una fortuna", agregó.
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La agencia estatal de noticias iraní Tasnim informó anteriormente de que Irán suspendía las negociaciones indirectas con Estados Unidos después de que Israel ordenara a sus tropas avanzar más profundamente en el Líbano, lo que complicaba los esfuerzos diplomáticos para poner fin a tres meses de guerra.
Trump dijo que los iraníes son mejores negociadores que combatientes, pero que no se le había informado de que estuvieran suspendiendo las conversaciones.
Con información de Reuters