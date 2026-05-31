Polémica por una extradición: la Policía Federal se adjudicó una detención realizada por la Policía de Formosa

La extradición de un ciudadano brasileño acusado de doble homicidio agravado abrió una controversia entre fuerzas de seguridad luego de que la Policía Federal Argentina (PFA) difundiera en sus redes sociales que había concretado la detención del acusado en territorio formoseño. Desde la provincia, en cambio, sostienen que el hombre había sido capturado semanas antes por efectivos de la Policía de Formosa y que permanecía alojado en una unidad penitenciaria provincial a la espera de la resolución judicial que habilitara su traslado a Brasil.

La publicación de la fuerza federal señaló que "pudimos detenerlo en el marco de un operativo de control en la Provincia de Formosa, gracias al sistema I-24/7 de Interpol" y agregó que personal de la institución llevó adelante "su traslado y custodia", hasta dejarlo a disposición de las autoridades brasileñas.

Sin embargo, según trascendió desde la provincia, el ciudadano brasileño había sido identificado y detenido aproximadamente dos meses atrás durante un operativo preventivo realizado por la Policía de la Provincia de Formosa en la localidad de San Martín Dos. A partir de esa intervención se verificó que sobre él pesaba una notificación roja de INTERPOL, por lo que quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaban los trámites de extradición.

Durante ese tiempo, el acusado permaneció alojado en la Unidad Penitenciaria Provincial N.º 1, bajo custodia de organismos provinciales. La actuación inicial de la fuerza local fue la que permitió activar el procedimiento judicial y diplomático requerido para concretar su entrega a las autoridades brasileñas.

Fuentes provinciales indicaron además que el traslado hasta el aeropuerto de la ciudad de Formosa fue realizado por efectivos de la Policía de Formosa, el Servicio Penitenciario Provincial y el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF). Recién en esa instancia el detenido fue entregado formalmente a personal de INTERPOL Argentina, encargado de completar las etapas finales del proceso internacional.

La diferencia entre ambas versiones no se encuentra en la extradición, que efectivamente contó con participación federal, sino en la autoría de la captura. Mientras la Policía Federal presentó el caso como una detención realizada por la propia fuerza, desde Formosa remarcan que el acusado ya se encontraba arrestado desde hacía dos meses gracias a un procedimiento efectuado por la Policía provincial, que además sostuvo su custodia hasta la concreción de la extradición.