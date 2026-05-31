Líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera muere bajo custodia estatal

FOTO DE ARCHIVO: El líder rebelde indígena mikito Brooklyn Rivera (d) expone sus argumentos durante una rueda de prensa en Managua mientras su compañero Stedman Fagoth le observa

El Gobierno de Nicaragua informó el domingo la muerte del líder indígena y ‌exlegislador Brooklyn Rivera, ‌quien estaba bajo custodia estatal desde 2023, y atribuyó su fallecimiento a complicaciones de salud vinculadas con el COVID-19.

El anuncio oficial se conoció después de que medios nicaragüenses en el exilio reportaran que Rivera, de 73 años, había fallecido el sábado ​por la noche ⁠mientras permanecía detenido.

"A pesar de los enormes ‌e intensos esfuerzos que médicamente se realizaron ⁠para recuperar la salud ⁠de nuestro hermano Brooklyn (...) lamentamos confirmar que desgraciadamente ha dejado este plano de vida", dijo el Ministerio de ⁠Salud en un comunicado.

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La institución agregó que ​Rivera había sufrido un deterioro físico ‌y neurológico como consecuencia ‌de "una bacteria generada por el virus COVID-19", y ⁠señaló que estuvo acompañado por familiares, una reverenda de la Iglesia Morava y funcionarios.

La semana pasada, el Gobierno confirmó que Rivera permanecía detenido ​desde 2023, ‌tras meses de reclamos de su familia, el Gobierno de Estados Unidos y representantes de Naciones Unidas para que se presentaran pruebas de que seguía con vida.

Rivera fue ⁠arrestado como parte de una represión gubernamental contra la disidencia política, según grupos de derechos humanos. En ese momento era legislador, y su familia ha declarado que el Gobierno nunca admitió formalmente su detención ni permitió visitas de sus familiares.

La confirmación de la detención ‌de Rivera el miércoles estuvo acompañada de fotografías que lo mostraban postrado en cama, intubado y gravemente desnutrido.

Rivera luchó contra el primer gobierno sandinista de Nicaragua, entre 1979 y 1990, como líder de la ‌milicia Misurasata junto a los rebeldes Contras.

Su partido político, Yatama, inicialmente se opuso al presidente Daniel Ortega, pero ‌posteriormente se convirtió ⁠en su aliado tras el regreso del mandatario al poder en 2007. En ​octubre de 2023, el partido indígena Yatama afirmó que el Gobierno le había prohibido presentarse a las elecciones.

Con información de Reuters