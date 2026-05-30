River va por más en el mercado de pases: busca a Federico Redondo, ex compañero de Messi

River Plate acelera en el mercado de pases y apunta a un excompañero de Lionel Messi en Inter Miami y uno de los pedidos de Eduardo Coudet.

River Plate ya comenzó a delinear su plantel para el próximo semestre y uno de los nombres por el que la dirigencia ya aceleró en el mercado de pases es el de Federico Redondo. El mediocampista, que compartió equipo con Lionel Messi en Inter Miami y actualmente milita en el Elche de España, aparece como una de las prioridades de Eduardo "Chacho" Coudet para reforzar el equipo.

Luego de concretar la incorporación de Nicolás Otamendi, River continúa trabajando para fortalecer diferentes sectores del plantel. El foco ahora está puesto en la mitad de la cancha, donde podrían producirse varias salidas y donde el cuerpo técnico considera indispensable sumar alternativas de calidad.

En ese contexto, según informó TyC Sports, River realizó un sondeo por Redondo, volante central de 22 años que combina juventud, experiencia internacional y una proyección que lo convierte en una apuesta de presente y futuro.

El interés no es nuevo. Antes de que emigrara al fútbol estadounidense desde Argentinos Juniors, River ya había seguido de cerca su evolución. Sin embargo, en aquel momento la operación no prosperó y el futbolista terminó desembarcando en Inter Miami.

El factor que podría facilitar la llegada de Federico Redondo

Actualmente, Redondo pertenece tanto al Elche como al Inter Miami, que comparten sus derechos económicos en partes iguales. El mediocampista tiene contrato vigente hasta junio de 2030, aunque existe una situación que podría abrir una ventana para negociar.

El reciente descenso del conjunto español a la Segunda División genera incertidumbre sobre el futuro de varios futbolistas del plantel, incluido Redondo. En River entienden que este escenario podría facilitar una eventual salida y por eso comenzaron los primeros contactos para conocer las condiciones de una posible transferencia.

Además, el jugador no logró consolidarse plenamente durante la última temporada en Europa, una circunstancia que podría favorecer una búsqueda de nuevos horizontes para recuperar continuidad.

El pedido de Eduardo Coudet

La llegada del surgido en Argentinos Juniors responde directamente a una solicitud de "Chacho" Coudet. El entrenador considera que River necesita reforzar el mediocampo con futbolistas capaces de aportar equilibrio, recuperación y salida limpia desde el fondo.

La posible salida de jugadores como Kevin Castaño y Giuliano Galoppo aceleró la búsqueda de alternativas. Ambos futbolistas perdieron terreno en la consideración del cuerpo técnico durante los últimos meses y la dirigencia ya analiza opciones para resolver sus situaciones.

Ante ese panorama, Redondo aparece como un perfil ideal por características y edad. Su capacidad para desempeñarse como volante central, sumada a su experiencia en ligas internacionales, lo convierten en una pieza atractiva para el proyecto deportivo del Millonario.

De Argentinos Juniors a jugar con Lionel Messi

La carrera de Redondo tuvo un crecimiento sostenido desde sus inicios en el "Bicho". Su rendimiento en el fútbol argentino llamó rápidamente la atención de clubes del exterior hasta concretar su transferencia al Inter Miami en 2024, cuando el conjunto de Fort Lauderdale pagó 5 millones de dólares por su ficha.

En la franquicia estadounidense disputó 60 partidos y compartió plantel con Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, una experiencia que le permitió sumar roce internacional y convivir con algunas de las máximas figuras del fútbol mundial.

Ese paso por la MLS potenció su visibilidad antes de dar el salto al fútbol europeo, cuando a mediados del 2025 el Elche adiquirió el 50% de su pase a cambio de 2.5 millones de la moneda estadounidense.

Los otros nombres que analiza River

Redondo no es el único futbolista que aparece en la carpeta de River. El mercado de pases promete ser intenso para el club de Núñez y varios nombres importantes continúan siendo evaluados.

Mauro Arambarri es uno de los que más avanzó en las últimas semanas. También sigue vigente el interés por Giovanni Simeone, mientras que Ángel Correa continúa siendo una alternativa aunque su operación presenta dificultades económicas.

Por otra parte, los nombres de Giovani Lo Celso y Thiago Almada aparecen como objetivos de jerarquía internacional. Si bien sus incorporaciones son complejas por cuestiones contractuales y deportivas, desde River no descartan explorar alternativas para intentar concretar alguna negociación.

Con el mercado recién iniciado, Federico Redondo emerge como uno de los grandes objetivos de River Plate. La posibilidad de sumar a un futbolista joven, con experiencia junto a Lionel Messi y presente en Europa, representa una oportunidad que la dirigencia intentará aprovechar en las próximas semanas.