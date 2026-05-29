Rodrigo Bueno es uno de los artistas más emblemáticos de la historia del cuarteto y, en el marco de un aniversario de su nacimiento, Alejandra Romero, su última pareja, compartió recuerdos personales y reveló detalles inéditos sobre la creación de uno de los temas más recordados del "Potro".

Romero contó que la canción 'Figúrate tú' surgió de un trabajo conjunto entre ambos. “Rodrigo la empieza a escribir en su oficina y la concluimos en el avión”, recordó en una entrevista, dejando claro que la autoría fue compartida. Además, explicó que originalmente la pieza iba a formar parte del disco Planeta Rodrigo bajo el nombre "La mano de Dios", ya que el álbum A 2000 estaba completo.

La relación amorosa entre Alejandra y Rodrigo duró poco más de un año, pero estuvo marcada por momentos muy intensos. Apenas unos días después de conocerse, ella decidió dejar su ciudad natal para acompañar al artista en Córdoba, un gesto que refleja la fuerte conexión que tenían.

Alejandra definió a Rodrigo como su “descubridor artístico” y recordó con emoción su debut en el escenario, que tuvo lugar en Escombro, una famosa bailanta en José C. Paz. “Fue en la grabación del disco A 2000, el 24 de julio de 1999. Fue la primera vez que canté al frente del público”, destacó en diálogo con Cuarteteando, rememorando esa noche especial.

Rodrigo Bueno, su ex mujer y el hijo: la última foto del Potro.

En esa velada, más de ocho mil personas colmaron el lugar y fueron testigos de la primera presentación conjunta de la pareja. Alejandra confesó que Rodrigo siempre quiso que cantaran juntos y que él mismo se ofreció a producirla. A pesar de los nervios, calificó su actuación como “un poco improvisada”, pero que terminó marcando un antes y un después en su carrera.

Asombro por la historia oculta detrás de 840

Para celebrar sus tres décadas como banda, Los Auténticos Decadentes ofrecieron un show multitudinario en el Foro Sol de Ciudad de México el 17 de noviembre de 2017. En ese concierto, sorprendieron con una versión especial de '840', un clásico del cuarteto que popularizó Rodrigo en su mejor momento.

Esta nueva versión contó con la participación de Los Caligaris, como un guiño cordobés, y se promocionó destacando un mensaje de "amor sobre toda diferencia social". Esto hizo que muchos volvieran a pensar en la letra original, que describe la relación entre una joven de clase alta y un hombre con un pasado turbio y marginal.

"Desde el título, '840' alude a términos como el “cafishio, el fiolo, el 9 menos 20, el chulo, el vividor, el proxeneta”, palabras que forman parte de la jerga para describir a un personaje ligado a la prostitución. Así lo explicó Luis Aníbal Cardini, compositor del tema, quien registró la canción en Sadaic el 13 de diciembre de 2002, años después de la trágica muerte de Rodrigo.