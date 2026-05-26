Los músicos que formaron parte de la banda de Rodrigo Bueno se lanzaron con un nuevo proyecto y aprovecharon una entrevista para compartir recuerdos de su época junto al icónico cuartetero. Lo más curioso fue el relato sobre el tema de La Mona Jiménez que unió a "El Potro" con Walter Olmos.

Entre las historias que relataron los artistas de "La Mega Banda de Rodrigo" se destacó la anécdota sobre la canción "Por lo que yo te quiero", un tema que tiene una historia muy particular vinculada a un encuentro con el joven cantante que años después sería reconocido como "sucesor" del popular cordobés.

Teddy Tessel, uno de los instrumentistas, recordó en diálogo con El Show de la Monada: "Estábamos en Catamarca y nos vamos abajo del escenario. Le dicen a Rodrigo 'escucha este cassette y decime quién es'". Al oírlo, Rodrigo respondió con seguridad que se trataba de La Mona Jiménez, pero para sorpresa de todos, el cantante era un joven catamarqueño que trabajaba como lustrabotas en ese lugar.

Fue entonces cuando Rodrigo invitó a Walter Olmos a subir al escenario y cantar juntos. El elegido para la ocasión fue "Por lo que yo te quiero", un clásico popularizado por La Mona 14 años antes, que ya había alcanzado fama nacional.

Los presentes en aquel recital contaron que Rodrigo dio la señal contando hasta cuatro e inició la canción sin avisar. Teddy confió que, al no conocer la introducción original, improvisó arrancando desde el estribillo, y el resto de la banda lo siguió rápidamente. La versión improvisada tuvo la aprobación del público, y Teddy destacó: "Nunca lo habíamos ensayado y quedó esa intro a la manera Rodriguera".

Walter Olmos falleció el 8 de septiembre de 2002 a causa de una herida de arma de fuego.

Ese mismo año, Rodrigo grabó esta reversión en su disco A2000, incorporando la nueva introducción que surgió en aquel show. Esta frescura renovó el tema y lo llevó a recorrer el país una vez más, consolidándolo como uno de los hits más recordados del Potro.

Misterio en el cuarteto por la historia de un tema de Rodrigo

Entre sus grandes éxitos, Lo mejor del amor se destaca como un clásico que marcó un antes y un después en su carrera. Este tema, que fue parte del disco homónimo grabado en 1996, no solo le dio gran popularidad al Potro, sino que también le permitió alejarse del estilo tropical para posicionarse como un verdadero cantante del género.

Lo curioso es que "Lo mejor del amor" no fue escrita originalmente para él. La letra, que ha sido motivo de disputa entre algunas parejas de Rodrigo, en realidad habría sido compuesta para que la interpretara Carlos Jiménez Rufino. La poesía surgió en una servilleta de un bar en Buenos Aires y el propio "Potro" se la hizo llegar al entorno de La Mona, a quien admiraba profundamente, aunque nunca supo si el Mandamás leyó la canción.

Sin embargo, esta versión fue puesta en duda por Marixa Balli, ex pareja, quien aseguró que "Lo mejor del amor" fue compuesta específicamente para ella por Rodrigo. La polémica surgió cuando los músicos del cuartetero afirmaron que la canción no estaba dedicada a Marixa, sino que se basaba en la historia de una vecina que le contó una relación clandestina que vivía.