Israel ataca a nuevo jefe del ala armada de Hamás, dice Netanyahu

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en Jerusalén

Israel anunció el martes que había atacado al ‌nuevo jefe ‌del ala armada de Hamás, quien, según afirmó, había sido nombrado unos días antes tras la muerte de su predecesor.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ​afirmó en ⁠un comunicado que el ‌ejército había atacado a ⁠Mohammad Odeh, a quien ⁠describió como el nuevo jefe del ala armada de Hamás en ⁠Gaza. No dio más detalles ​ni precisó si creía ‌que había sido ‌abatido.

Netanyahu afirmó que Odeh había ⁠dirigido la división de inteligencia de Hamás al momento del ataque transfronterizo del 7 ​de octubre ‌de 2023 y que fue nombrado hace aproximadamente una semana para sustituir a Izz al-Din al-Haddad, el ⁠comandante en jefe del grupo, asesinado por Israel el 15 de mayo.

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Fuentes cercanas a Hamás no confirmaron el nombramiento de Odeh como nuevo jefe militar, pero coincidieron ‌en que se le consideraba posible sucesor de Haddad como jefe de inteligencia militar del grupo y, posiblemente, el último miembro vivo ‌del consejo líder del ala armada.

Horas antes del ataque, Israel anunció ‌que había ⁠ampliado sus operaciones terrestres en el Líbano.

Con información de Reuters