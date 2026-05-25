Tras más de 100 años: devuelven un ancestro kolla a las comunidades indígenas de Jujuy

Tras más de 100 años: devuelven a un ancestro kolla a las comunidades indígenas de Jujuy

Tras 119 años, el cuerpo de un niño de cinco años, conocido como el Niño del Chañi, será restituido a las comunidades indígenas kollas de Jujuy. La ceremonia de restitución comenzará este miércoles 27 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, donde será despedido para ser recibido el jueves 28 en el departamento de Tumbaya.

El ancestro indígena fue extraído del Nevado de Chañi en 1905 y permaneció más de un siglo en Buenos Aires. Sin embargo, para las comunidades indígenas no se trata del regreso de un "objeto arqueológico" sino de un ancestro a su territorio ceremonial. “Los cuerpos de los ancestros no son piezas arqueológicas”, remarcaron desde el Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti en un comunicado, según consignó Página 12.

Cómo fue hallado el Niño del Chañi y por qué estaba en Buenos Aires

El cuerpo del nene de 5 años fue encontrado justamente en el Nevado de Chañi, la montaña más alta de Jujuy y una de las cumbres sagradas más importantes de los Andes. Junto a él tenía diferentes textiles, sandalias, bolsas tejidas y objetos ceremoniales incas conservados por el frío extremo de la montaña.

Los arqueólogos explican que el niño fue parte de una ceremonia de Capacocha, en la que los niños y niñas eran llevados como ofrendas espirituales para los Apus, es decir, las montañas consideradas espíritus protectores o divinidades tutelares para pedirles protección, fertilidad o equilibrio para las comunidad. En concreto, la palabra “apu” viene del quechua y puede traducirse como “señor” o “gran espíritu”.

El regreso de un ancestro a su tierra

El Niño del Nevado de Chañi forma parte del patrimonio espiritual y cultural de los pueblos indígenas de la Puna. El regreso del ancestro a su territorio ceremonial fue impulsado por la comunidad indígena El Angosto de El Moreno, del pueblo Kolla, y tardó décadas hasta aprobarse.

Recién en 2024, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires accedió oficialmente a restituir al niño con el ajuar ceremonial. Finalmente, este miércoles 27 de mayo, a partir de las 17 hs, se despedirá al niño en CABA.

La ceremonía de restitución se realizará entre el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo

Primero se hará la entrega oficial con el acta de restitución y a las 18 hs se realizará la ceremonia espiritual de despedida y acompañamiento. El jueves 28 de mayo, a las 15 hs, se hará otra ceremonia comunitaria con actividades protocolares en la plaza Toribio Flores de El Moreno, en Tumbaya, Jujuy.

Se trata de la segunda restitución del Museo Etnográfico y está fundamentada bajo la ley Nº 25.517 que establece que los restos de integrantes de pueblos originarios que formen parte de museos o colecciones tienen que estar a disposición de las comunidades que los reclamen.

Este logro es clave para los habitantes de la puna jujeña y sienta un precedente para la provincia vecina de Salta, donde las comunidades originarias continúan reclamando en contra de la exhibición comercial y turística de los Niños del Llullaillaco en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM).