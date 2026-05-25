El Departamento de Justicia de EE.UU. calificó el tiroteo a Casa Blanca como otro intento de asesinato contra Trump

DOJ de EE.UU. calificó tiroteo en Casa Blanca como otro intento de asesinato a Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes un documento en el que calificó el tiroteo ocurrido el sábado cerca de la Casa Blanca como un nuevo intento de asesinato contra el presidente Donald Trump. El sospechoso, identificado como Nasire Best, fue asesinado por el Servicio Secreto, mientras un transeúnte resultó herido en el tiroteo. En tanto, exigió que se levante medida que frena construcción de salón de baile con la justificación que permitirá mayor seguridad presidencial

En el documento, se detalla que el incidente tuvo lugar en un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca, donde agentes del Servicio Secreto dispararon contra un hombre armado que abrió fuego. El sospechoso fue identificado como Nasire Best, de 21 años y residente de Dundalk, Maryland. Asimismo, un transeúnte resultó herido durante el intercambio de disparos, lo que generó preocupación por la seguridad en las inmediaciones de la residencia presidencial.

Por otra parte, el documento firmado por el fiscal general adjunto Stanley Woodward sostiene que este ataque debe considerarse como otro intento de asesinato contra Trump y que la reiteración de amenazas refuerza la necesidad de medidas adicionales de seguridad. En este marco, la administración Trump renovó su presión para que un juez federal levante la orden judicial que bloquea la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, espacio que serviría como lugar más seguro para eventos oficiales, según argumentaron.

Del mismo modo, el Departamento de Justicia subrayó que los eventos actuales se realizan en estructuras temporales en el jardín sur, lo que, según sus autoridades, representa un riesgo mayor frente a posibles ataques. Sin embargo, críticos de la iniciativa señalan que la construcción del salón de baile podría tener motivaciones políticas y no estrictamente de seguridad.

El Gobierno pide que se levante medida que frena la construcción de salón de baile

En un escrito ⁠judicial de cinco páginas ⁠presentado el domingo, el Departamento ‌de Justicia, justificó que el incidente subraya la necesidad crítica de "una seguridad de ⁠primer nivel y de última ​generación en la Casa Blanca, ‌incluido el salón de ‌baile", y añadió que era vital ⁠para la seguridad nacional.

El Departamento de Justicia ​ya ‌había solicitado anteriormente a un juez federal que desestimara la demanda sobre el salón de baile tras un ataque frustrado durante la ⁠cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril. La demanda fue presentada por el National Trust for Historic Preservation, una organización sin ánimo de lucro constituida por el Congreso. Esta ‌organización afirmó que no retiraría su demanda tras el ataque de abril, a pesar de la petición del Departamento de Justicia.

En paralelo, la opinión pública reaccionó con alarma ante la noticia ya que el hecho de que un sospechoso armado lograra acercarse a un puesto de control evidencia vulnerabilidades en el sistema de protección presidencial. Por su parte, el Servicio Secreto defendió la actuación de sus agentes, quienes respondieron de manera inmediata para neutralizar la amenaza.