Conte anuncia su salida como entrenador del Nápoles tras asegurar el segundo puesto en la Serie A

FOTO DE ARCHIVO: Serie A - Nápoles v Cremonese

Antonio Conte ​anunció el domingo su salida como entrenador del Nápoles tras guiar al equipo a una victoria ‌por 1-0 en casa ‌ante el Udinese en el último partido de la temporada de la Serie A del fútbol italiano.

El técnico de 56 años confirmó la decisión en una rueda de prensa junto al presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, tras el partido. Tras incorporarse al club en julio de ​2024, ganó el ⁠título de liga en su primera temporada, así como ‌la Supercopa de Italia de esta temporada.

El ⁠último partido de Conte se ⁠decidió con un gol en el minuto 23 del delantero Rasmus Højlund, que aseguró el segundo puesto en la clasificación ⁠para los locales, por detrás del Inter de ​Milán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El exseleccionador de Italia y exentrenador del ‌Chelsea reveló que había iniciado ‌las conversaciones para su salida basándose en su relación ⁠con el propietario del club.

"Llamé al presidente hace un mes... y le dije: 'Dada la amistad que nos une, siento que mi etapa aquí está llegando a su ​fin'. La ‌decisión fue mía", dijo Conte a periodistas. "Nunca he sido de los que se conforman con temporadas mediocres, y nunca lo seré".

Reflexionando sobre el punto de inflexión de su decisión tras la derrota ⁠ante el Bolonia este mes, Conte citó las fricciones por los fichajes de enero y la dinámica interna de la plantilla.

"Vi allí situaciones que no me gustaban", dijo Conte. "Sin duda, llegaron algunos fichajes nuevos en enero mientras el grupo antiguo y yo nos encontrábamos en una dinámica muy difícil. Llegó ‌un momento en el que era correcto hablar claro y asumir la responsabilidad".

"Fallé en una cosa en Nápoles: no fui capaz de unir a todo el mundo", añadió Conte. "Vi demasiado veneno, demasiada malicia. El momento en que ya no ‌puedes hacer las cosas con facilidad es un paso atrás para mí".

Conte es uno de los principales candidatos para asumir el ‌cargo de seleccionador ⁠de Italia, informaron medios locales.

"Hay satisfacción, honor y prestigio en lo que logré como entrenador ​del Nápoles. Le doy las gracias a De Laurentiis por haberme dado esta oportunidad".

Con información de Reuters