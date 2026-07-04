Chilavert dice que Paraguay enfrentará a "una selección de África" cuando juegue contra Francia

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Francia vs Suecia - Estadio Nueva York-Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EEUU. 30 de junio de 2026. El francés Bradley Barcola celebra con Kylian Mbappé el segundo gol de su equipo

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert ‌dijo que ‌Paraguay enfrentará a "una selección de África" cuando se mida con Francia en los octavos de final del Mundial ​en ⁠Filadelfia el sábado.

El exjugador ‌de 60 años ⁠publicó en ⁠redes sociales una captura de pantalla de comentarios que ⁠atribuyó al exdelantero ​francés Christophe Dugarry, ‌según los cuales ‌Paraguay sería goleada por ⁠Francia en el partido.

"Christophe tienes razón, en el mundial ​del ‌98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de ⁠África", publicó Chilavert en redes sociales.

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Dugarry formó parte de la selección de Francia que ganó el Mundial de 1998, al vencer ‌1-0 a Paraguay en los octavos de final.

La Federación Francesa de Fútbol no estuvo disponible ‌de inmediato para responder a una solicitud de comentarios ‌de ⁠Reuters.

Con información de Reuters