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Chilavert dice que Paraguay enfrentará a "una selección de África" cuando juegue contra Francia

04 de julio, 2026 | 04.24

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert ‌dijo que ‌Paraguay enfrentará a "una selección de África" cuando se mida con Francia en los octavos de final del Mundial ​en ⁠Filadelfia el sábado.

El exjugador ‌de 60 años ⁠publicó en ⁠redes sociales una captura de pantalla de comentarios que ⁠atribuyó al exdelantero ​francés Christophe Dugarry, ‌según los cuales ‌Paraguay sería goleada por ⁠Francia en el partido.

"Christophe tienes razón, en el mundial ​del ‌98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de ⁠África", publicó Chilavert en redes sociales.

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Dugarry formó parte de la selección de Francia que ganó el Mundial de 1998, al vencer ‌1-0 a Paraguay en los octavos de final.

La Federación Francesa de Fútbol no estuvo disponible ‌de inmediato para responder a una solicitud de comentarios ‌de ⁠Reuters.

Con información de Reuters

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