Chilavert dice que Paraguay enfrentará a "una selección de África" cuando juegue contra Francia

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert dijo que Paraguay enfrentará a "una selección de África" cuando se mida con Francia en los octavos de final del Mundial en Filadelfia el sábado.
El exjugador de 60 años publicó en redes sociales una captura de pantalla de comentarios que atribuyó al exdelantero francés Christophe Dugarry, según los cuales Paraguay sería goleada por Francia en el partido.
"Christophe tienes razón, en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África", publicó Chilavert en redes sociales.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Dugarry formó parte de la selección de Francia que ganó el Mundial de 1998, al vencer 1-0 a Paraguay en los octavos de final.
La Federación Francesa de Fútbol no estuvo disponible de inmediato para responder a una solicitud de comentarios de Reuters.
Con información de Reuters