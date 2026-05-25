Franco Colapinto despierta asombro en Alpine y aclara su futuro: "Por mucho tiempo"

Llueven los elogios para Franco Colapinto en Alpine tras el 6° puesto en Canadá.

Franco Colapinto dejó maravillado al equipo Alpine gracias a su sexto puesto en el Gran Premio de Canadá, que fue su mejor posición en la Fórmula 1. Con elogios desde todos lados, el piloto argentino de 22 años se perfila para continuar sin problemas hasta el final de la temporada 2026 en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Steve Nielsen, nada menos que el director de la escudería francesa, llenó de halagos al ex Williams una vez conseguidos los ocho puntos en el circuito de Montreal. Durante la entrevista con el portal especializado Motorsport, el experimentado ingeniero británico dejó en claro que piensa contar con el pilarense por mucho tiempo más en el mediano plazo.

Steve Nielsen, director de Alpine, halagó a Colapinto: "Volvió a hacerlo bien"

El ingeniero británico fue consultado acerca del notable rendimiento del bonaerense en Norteamérica y respondió: "Todavía es pronto, supongo que es una muestra de dos carreras. Lo hizo bien en Miami y volvió a hacerlo bien aquí. Ojalá siga así por mucho tiempo”. Incluso, recalcó: “No puedo fingir que sé qué cambió con Franco, pero sea lo que sea, hay que seguir por este camino...”.

Colapinto terminó 6° en Canadá y selló su mejor resultado en la F1.

A la hora de repasar lo que fue la competencia en general, Nielsen señaló: “Tuvimos un comienzo de fin de semana complicado, con Franco dando sólo una vuelta en la FP1 de un fin de semana sprint, así que después fue directamente a la clasificación sprint”. No obstante, lamentó lo que le ocurrió a Pierre Gasly al inicio, ya que “no estuvo contento con el balance del coche durante todo el fin de semana". "Necesito ver cómo se sintió en la carrera, pero el equipo no entró en pánico, siguió trabajando y el resultado llegó”, especificó.

Esta vez, a Alpine le sonrió la fortuna, como no le había ocurrido en algunas finales anteriores según Nielsen: “Sí, tuvimos algo de suerte porque otros hicieron elecciones de neumáticos algo extrañas al comienzo, así que eso terminó perjudicando a los dos McLaren, pero lo tomamos". "En China probablemente nos fuimos con la mitad de los puntos que deberíamos haber conseguido, así que a veces la suerte está de tu lado y a veces en contra, pero el equipo trabajó bien”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1?

La siguiente competencia será el domingo 7 de junio de 2026 a las 10 horas de Argentina, con el GP de Mónaco. La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, Telecentro Play y Personal Flow.