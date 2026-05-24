Djokovic supera a Mpetshi Perricard en la primera ronda del Abierto de París

Abierto de Francia

Novak Djokovic inició su más reciente campaña por conseguir el ‌récord de 25 ‌títulos de Grand Slam superando un difícil obstáculo al imponerse el domingo en primera ronda del Abierto de Francia por 5-7, 7-5, 6-1 y 6-4 a la esperanza local Giovanni Mpetshi Perricard.

El serbio superó a ​Roger Federer ⁠en el número de participaciones en individuales ‌masculinos de Grand Slam, elevando ⁠su cuenta a 82, ⁠pero estuvo lejos de su mejor nivel en los primeros compases en la pista Philippe ⁠Chatrier, tras haber disputado solo un ​partido anterior sobre tierra batida ‌esta temporada.

Esa falta de ‌ritmo se notó brevemente y Mpetshi Perricard ⁠rompió el servicio para ponerse 6-5 arriba en el primer set, que se llevó con un gran ace en el ​siguiente ‌juego, convirtiéndose en el primer hombre en 17 años en arrebatarle un set a Djokovic en la primera ronda de Roland Garros.

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Djokovic, tercer cabeza ⁠de serie, aguantó el poderío de Mpetshi Perricard desde la línea de fondo y convirtió su décimo punto de quiebre del segundo set para igualar el partido; a partir de ahí, el jugador de 39 años fue ‌subiendo la intensidad de forma constante para llevarse el tercer set con facilidad.

Mpetshi Perricard recibió asistencia médica por un problema en la muñeca y el brazo y recuperó un quiebre ‌temprano en el siguiente set, pero Djokovic volvió a ponerse por delante con 4-3 y ‌allanó el ⁠camino para una victoria en su debut en su vigésimo segunda ​participación consecutiva en el Grand Slam parisino.

Con información de Reuters