Candidato brasileño Flavio Bolsonaro llega a Washington con la intención de reunirse con Trump

Flavio Bolsonaro se reúne con aliados en Brasilia

El senador brasileño de derecha Flávio Bolsonaro, hijo mayor ‌de Jair ‌Bolsonaro y candidato a presidente de Brasil, llegó a Washington el lunes con la esperanza de reunirse con Donald Trump en los próximos días, según dos personas al ​tanto de ⁠la situación.

Una de las fuentes ‌se negó a especificar ⁠cuándo podrían reunirse, mientras ⁠que una segunda dijo a Reuters, bajo condición de anonimato, que, aunque ⁠el encuentro no está garantizado, ​podría ocurrir muy pronto.

Paulo ‌Figueiredo, periodista y aliado ‌de Flavio Bolsonaro, dijo en ⁠su cuenta de X que la campaña del senador no había confirmado ni desmentido el encuentro, ​limitándose ‌a añadir que se encuentra en Washington para "reuniones de alto nivel".

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La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud ⁠de comentarios.

Reuters informó la semana pasada que el senador estaba buscando reunirse con Trump para ayudarle a capear una crisis política que ha mermado su posición en las encuestas frente ‌al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de las elecciones de octubre.

El senador admitió que solicitó dinero a un banquero encarcelado, ‌acusado de fraude, para financiar una película sobre su padre, quien fue condenado ‌por intentar ⁠derrocar el orden democrático de Brasil tras perder ​su candidatura a la reelección en 2022.

Con información de Reuters