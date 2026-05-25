Horóscopo semanal: predicciones del 25 al 31 de mayo 2026 y qué le espera a cada signo

Horóscopo 2026.

El final de mayo llega con un escenario astral cargado de transformaciones. A través de su canal de YouTube, la astróloga Jimena La Torre compartió sus predicciones para la semana comprendida entre el domingo 24 y el domingo 31 de mayo estará atravesada por la influencia de Plutón retrógrado en Acuario, una posición que en astrología suele asociarse con procesos internos, revisión de estructuras y redefinición de vínculos.

Plutón retrógrado en Acuario: el tránsito que marcará la semana

De acuerdo con la lectura realizada por La Torre, Plutón retrógrado en Acuario funcionará como un disparador para revisar relaciones, hábitos y formas de vincularse con el entorno. En términos astrológicos, los movimientos retrógrados suelen interpretarse como momentos de pausa y observación antes de avanzar.

La Luna creciente también tendrá un papel central durante estos días y favorecerá cuestiones ligadas al amor, la conexión emocional y la construcción de nuevos vínculos. Algunos signos estarán impulsados a cerrar ciclos, mientras que otros podrían encontrar oportunidades para iniciar relaciones o fortalecer las existentes.

Signo por signo: qué le espera a cada uno esta semana

Aries

La Luna creciente conectará a los arianos con el plano afectivo y actuará como una energía protectora frente a situaciones complejas o amenazas externas.

Carta de la suerte: Diez de Oro. “Escuchar te hará fortalecer los vínculos y mejorar la toma de decisiones importantes”.

Tauro

La semana se presenta como un período de apertura emocional. Aparecen nuevas relaciones, encuentros intensos y posibilidades para salir de la rutina afectiva.

Carta de la suerte: El Ermitaño. “El silencio será tu aliado para comprender, con claridad, qué vínculos querés sostener”.

Géminis

Los geminianos recuperarán seguridad emocional y eso permitirá resolver conflictos sentimentales o conversaciones postergadas.

Carta de la suerte: La Sota de Espadas. “Aprovechar tu inteligencia llevará a tender puentes importantes con otras personas”.

Tarot.

Cáncer

Las energías de esta semana impulsan deseos de estabilidad, compromiso y mayor conexión emocional.

Carta de la suerte: La Reina de Copas. “El amor toma fuerza y se cristaliza cuando confiás en lo que sentís”.

Leo

La Luna creciente beneficia especialmente los vínculos y abre oportunidades para conocer personas o fortalecer relaciones ya existentes.

Carta de la suerte: La Sacerdotisa. “Te animás a expresar lo que sentís y comenzás vínculos más sinceros y estables”.

Virgo

El desafío estará puesto en cerrar historias pendientes y reorganizar emociones que permanecían desordenadas.

Carta de la suerte: El Emperador. “La preparación emocional te ayudará a conectar de manera más fiel con un amor imposible”.

Libra

La capacidad de seducción aumenta y el entorno aparece como un escenario favorable para nuevas historias afectivas.

Carta de la suerte: El Caballo de Espada. “Tus palabras generan cercanía y lográs destacarte en el amor con naturalidad”.

Escorpio

La semana llega con fuerza para impulsar deseos reprimidos y tomar decisiones importantes en el terreno sentimental.

Carta de la suerte: As de Espadas. “Es momento de ponerle punto final a lo que ya no aporta un beneficio”.

Sagitario

La energía se orienta hacia el entusiasmo, la pasión y las ganas de compartir buenas noticias con personas cercanas.

Carta de la suerte: Diez de Copas. “Tu capacidad para amar hace que dejes atrás inseguridades”.

Horóscopo 2026.

Capricornio

El foco estará puesto en construir proyectos en pareja o fortalecer asociaciones importantes.

Carta de la suerte: Rey de Copas. “El amor se vuelve más estable cuando compartís planes”.

Acuario

Uno de los signos destacados de la semana. La Luna creciente en Acuario trae reconocimiento afectivo y oportunidades emocionales.

Carta de la suerte: Rey de Oros. “Es un buen momento para festejar logros emocionales”.

Piscis

Los piscianos activarán proyectos laborales y personales con fuerza renovada, mientras revisan hábitos y decisiones cotidianas.