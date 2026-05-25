La UE impondrá a Google una multa de varios cientos de millones de euros, informa Handelsblatt

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Google se ve en la entrada de las oficinas de Google en Londres.

La Unión Europea tiene previsto imponer a Google, ‌filial de ‌Alphabet, una multa de varios cientos de millones de euros en el marco de una investigación antimonopolio, informó el periódico alemán Handelsblatt, citando fuentes ​de la ⁠Comisión.

La decisión está a punto ‌de completarse y se ⁠espera que se ⁠anuncie oficialmente antes de las vacaciones de verano en el hemisferio ⁠norte, según el periódico, ​que añade que sería ‌la multa más ‌elevada que la UE haya ⁠impuesto jamás por una infracción de la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA).

La investigación, que ​se ‌inició oficialmente en marzo de 2025, se centra en la preocupación de que Google favorezca sus propios ⁠servicios en los resultados de búsqueda y tiene por objeto garantizar que el motor de búsqueda más popular del mundo cumpla con la normativa local.

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Ni la ‌Comisión Europea ni Google hicieron declaraciones de inmediato.

A principios de este mes, la Comisión Europea afirmó que había concedido a Google ‌un poco más de tiempo para disipar las preocupaciones, después de ‌que una ⁠propuesta anterior de la empresa resultó insuficiente.

Con información de Reuters