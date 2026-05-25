Naturalizados Fidalgo y Quiñones llegan a selección de México para Mundial

El centrocampista español Álvaro Fidalgo y el delantero colombiano Julián Quiñones, naturalizados mexicanos, se incorporaron el lunes a la selección de México para la última fase de preparación de cara al Mundial.
Ambos futbolistas, que buscan asistir a su primera Copa del Mundo, se unen a los 12 jugadores de la liga mexicana que iniciaron concentración el 6 de mayo, y a los otros elementos que juegan en el extranjero y que se han ido incorporando poco a poco conforme van finalizando la actividad de sus clubes.
"Álvaro Fidalgo, del Real Betis de España, y Julián Quiñones, del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, se integran este día a la concentración de la selección nacional de México. Ambos futbolistas se incorporan a los trabajos de preparación del equipo nacional de cara a los últimos dos partidos amistosos previos al inicio de la Copa Mundial", informó el lunes la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).
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Fidalgo, quien fue campeón en México con el club América en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, obtuvo la nacionalidad mexicana en diciembre de 2024.
En tanto, Quiñones se une a la selección mexicana tras lograr el título de goleo con 33 tantos en la Liga de Arabia Saudita, y se naturalizó mexicano en octubre de 2023.
El director técnico Javier "Vasco" Aguirre, quien la semana pasada dijo que la lista sigue abierta para todos y que nadie tiene su lugar seguro, tiene que dar a conocer la convocatoria definitiva de 26 futbolistas a más tardar el 1 de junio.
La selección mexicana enfrentará el 30 de mayo a Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y cerrará su preparación para el Mundial el 4 de junio cuando juegue ante Serbia en el estadio Nemesio Diez de Toluca, en el centro de México.
En la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa.
Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio.
Con información de Reuters