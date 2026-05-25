PBA otorgó títulos de propiedad y superó las 22.000 familias beneficiadas bajo la gestión de Kicillof

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante una nueva jornada vinculada a políticas de acceso a la vivienda y urbanización en el municipio de General Rodríguez, donde se entregaron 110 escrituras a vecinos y vecinas del distrito y se recorrieron obras de mejoramiento barrial financiadas por el Estado provincial.

Según informaron las autoridades, ya son más de 22 mil familias bonaerenses las que obtuvieron la escritura de su vivienda durante la gestión del gobernador Axel Kicillof. La actividad estuvo encabezada por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, junto al intendente Mauro García.

Durante la entrega, Pascolini destacó la importancia de garantizar seguridad jurídica a las familias y sostuvo que el acceso a la escritura representa "la satisfacción del deber cumplido". El acto se realizó en la sede de la Cámara Empresaria local y permitió que nuevas familias accedieran al título de propiedad de sus viviendas en el marco de la Ley 24.374 de Regularización Dominial.

Más de 22 mil escrituras durante la gestión provincial

El funcionario remarcó además el trabajo articulado entre el Estado provincial, los municipios y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires para avanzar en los procesos de regularización dominial. Por su parte, García valoró el acompañamiento del Gobierno bonaerense y afirmó que las familias "hoy se van a sus casas con todas las garantías legales sobre la vivienda que habitan hace años".

En el marco de la jornada, las familias beneficiarias también recibieron una copia del mapa bicontinental de la República Argentina, como símbolo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. De la actividad participaron además representantes del Centro de Veteranos de Guerra, de la Asociación Civil Biblioteca Popular Puerto Argentino Malvinas y de la Asociación Cultural Sanmartiniana.

También estuvieron presentes el director de Acciones Escriturarias, Ariel Trovero; el subsecretario municipal de Tierras y Escrituración Social, Luis Emilio Moreno; y la escribana regularizadora María Verónica Grosso.

Obras de urbanización en Selectos de Gaona

Luego del acto, las autoridades recorrieron las obras ejecutadas en el barrio Selectos de Gaona junto a integrantes de la cooperativa La Esperanza. Los trabajos fueron financiados por la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad y demandaron una inversión superior a los mil millones de pesos.

Las intervenciones incluyeron la construcción de un playón multideportes de 810 metros cuadrados y un anfiteatro en homenaje a los héroes de Malvinas. Además, se ejecutaron más de 8.600 metros cuadrados de pavimento flexible, 2.900 metros cuadrados de veredas de hormigón armado, 3.200 metros de veredas con adoquines articulados y la instalación de 81 luminarias LED.

El proyecto también incorporó mobiliario urbano y nuevos espacios comunitarios con el objetivo de mejorar la infraestructura barrial y fortalecer ámbitos de encuentro para vecinos y vecinas del distrito.