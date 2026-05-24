Kicillof entregó viviendas en Tornquist y destacó el rol del Estado para el acceso a la casa propia

Con el objetivo de fortalecer el acceso al derecho pleno sobre la vivienda para miles de familias bonaerenses, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el sábado 23 el acto de entrega de 48 viviendas para familias del municipio de Tornquist. Fue junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y la intendenta local, Estefanía Bordoni.

En ese marco, Kicillof destacó: “En este contexto tan difícil para todos, estamos orgullosos de poder compartir la emoción y la alegría de 48 familias de Tornquist que hoy pueden acceder a la casa propia”.

Además, destacó el rol del Estado considerando que la vivienda es un derecho: “Si aquí hubiera un gobernador o una intendenta que pensaran que el Estado no debería existir, hoy no habría nuevas viviendas ni más acceso a la educación superior. Pero para nosotros son derechos que deben cumplirse para todos y todas, sin importar dónde nacieron”.

El mandatario bonaerense se refirió al proyecto libertario de cambios en el "régimen de zona fría", que recientemente obtuvo media sanción en el Congreso, y señaló: “Celebramos este acto en una mañana muy fría, a pesar de que el Gobierno nacional quiere hacernos creer que la ‘zona fría’ no existe y que no es necesario ayudar a la gente con las tarifas del gas y los servicios”.

En este mismo contexto, Kicillof sostuvo que el proyecto del gobierno de Milei sobre la quita de subsidios a diferentes regiones: “Es un acto más de crueldad e insensibilidad de un presidente que nos propone un modelo de país donde le va muy bien a muy poquitos, mientras se abandona a la inmensa mayoría”.

Acerca de las viviendas

Con una inversión total de $4.435 millones, las viviendas del barrio Huellas cuentan con 60 metros cuadrados, además de redes de agua y cloacas. Del total, 38 unidades fueron construidas por el Instituto de la Vivienda, mientras que las 10 restantes integran un proyecto habitacional destinado al personal de la Policía provincial.

Al turno de su alocución, Batakis sostuvo: “El trabajo de la Provincia junto con los intendentes nos permite seguir entregando viviendas y otorgando derechos a pesar del contexto nacional tan adverso: en estas casas, las familias de Tornquist forjarán un nuevo arraigo y construirán nuevos sueños”.

“Entregar viviendas no es solo dar una llave, es proyectar etapas y consolidar un futuro: a nivel municipal y provincial hay un Estado que no deja solo a los vecinos y vecinas”, subrayó la intendenta Bordoni.

Entrega de maquinarias

Durante la jornada, las autoridades también entregaron maquinaria y equipamiento del Ministerio de Ambiente para fortalecer la gestión de residuos: un camión, un tractor para la Reserva Provincial de Sierra de la Ventana, una balanza industrial y herramientas e indumentaria para trabajadores.

Además, con la presencia del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se firmó un acuerdo para la construcción de nuevas aulas en el Centro Universitario “Elsa Kaltenbach”, donde se dictan carreras del Programa Puentes. “Este centro lo inauguramos hace menos de un año y ya quedó chico por la demanda de los alumnos y alumnas de la zona: vamos a duplicar su capacidad para que todos y todas puedan estudiar sin tener que irse de sus hogares”, afirmó Bianco.

Por último, Kicillof resaltó: “En la Provincia vamos a seguir trabajando para llevar bienestar a los bonaerenses mientras damos la discusión de qué país queremos: a pocos días de un nuevo 25 de Mayo, necesitamos volver a construir una Patria que ponga primero a los argentinos”.

Estuvieron presentes la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain, y de Política Ambiental, Tamara Basteiro; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el director de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; el diputado provincial Alejandro Acerbo; los intendentes de Monte Hermoso, Hernán Arranz; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Salliqueló, Ariel Succurro; y de Daireaux, María Alejandra Serra; el exintendente local, Sergio Bordoni; la dirigenta Marisol Merquel; y funcionarios y funcionarias locales.