El sueño de la casa propia: PBA entregó más de 100 títulos de propiedad a familias bonaerenses

Con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y fortalecer el acceso al derecho pleno sobre la vivienda para miles de familias bonaerenses, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzó con una nueva entrega de escrituras en las localidades de Berisso, Capitán Sarmiento y Baradero, en el marco de la política de regularización dominial impulsada por la gestión de Axel Kicillof y coordinada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

De esta manera, vecinos y vecinas de Berisso, Capitán Sarmiento y Baradero recibieron sus títulos de propiedad en el marco de la Ley 24.374 de Regularización Dominial, una herramienta clave para garantizar seguridad jurídica y consolidar el derecho a la vivienda.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el acceso a la escritura representa mucho más que un trámite administrativo: significa estabilidad, inclusión y la posibilidad de proyectar un futuro con mayor seguridad para las familias bonaerenses.

Uno de los actos centrales se desarrolló en Berisso, donde el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, junto al intendente Fabián Cagliardi, encabezó la entrega de 69 escrituras.

La actividad se realizó en la sede de la Colectividad Lituana Nemunas y contó además con la participación del presidente del Centro El Veterano Ex Combatientes Islas Malvinas (CEVECIM), Jorge Di Pietro.

Durante el acto, Pascolini destacó el compromiso de la gestión provincial con la resolución de problemas habitacionales históricos. “Estamos cumpliendo con la premisa del gobernador Axel Kicillof de trabajar para solucionar todos los problemas del hábitat”, sostuvo.

Además, remarcó el valor simbólico y jurídico de cada escritura entregada, señalando que representa un derecho conquistado y una herramienta de integración social.

Reconocimiento a excombatientes

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la entrega de mapas bicontinentales de la República Argentina a los beneficiarios y excombatientes de Malvinas presentes en el acto.

Según explicaron desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el material reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, junto a sus espacios marítimos e insulares correspondientes.

La presencia de integrantes del CEVECIM otorgó un fuerte componente simbólico al encuentro, en el marco de una política que articula acceso a derechos y construcción de memoria colectiva.

La agenda continuó en Capitán Sarmiento, donde Pascolini y la intendenta Fernanda Astorino Hurtado entregaron 19 escrituras en el Museo de la Bandera Bonaerense. Posteriormente, en Baradero, junto al intendente Esteban Sanzio, se concretó la entrega de otras 15 escrituras en la sede local de la Universidad Nacional San Antonio de Areco.

Desde la Provincia destacaron que, durante la gestión de Axel Kicillof, ya se otorgaron más de 22.000 escrituras a través de la Ley de Regularización Dominial, mientras que otras 20.000 se encuentran en proceso de entrega.