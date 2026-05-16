La encuesta que ilusiona al círculo rojo: “mileísmo sin Milei” y fractura del voto joven 

El informe más reciente de la consultora Zuban Córdoba y Asociados pone de manifiesto un cambio drástico en las percepciones del poder en Argentina. Según el análisis, el denominado "círculo rojo" atraviesa una etapa de "desenamoramiento" acelerado respecto a la gestión presidencial de Javier Milei, impulsado por una ruptura que busca nuevos horizontes para llenar el "vacío de una frustración".

Frente a este escenario, la élite económica ya empezó a especular con candidaturas alternativas y la posibilidad de mantener el rumbo a través de un “mileísmo sin Milei”.

Uno de los puntos que se destacan del estudio es la desmitificación de la juventud argentina como un bloque monolítico de apoyo libertario. En el segmento de 18 a 30 años, el potencial de voto para Milei es del 43%, una cifra que se ve superada por un 45,6% de encuestados que afirma de forma tajante que no lo votaría.

Esta fractura interna en su base histórica se complementa con un 11,4% de jóvenes que aún se manifiesta indeciso.

En este escenario de descomposición, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich surge como una figura competitiva en el mismo nicho, ya que logra un potencial de voto del 47,1% y un rechazo de apenas el 39% entre los menores de 30 años. Por el contrario, Mauricio Macri enfrenta una resistencia generacional mayoritaria en este grupo, con un rechazo que escala al 57,3%.

La erosión del apoyo oficialista también afecta la fidelidad de quienes llevaron al presidente al poder en la instancia final: un 17,7% de los ciudadanos que votaron por Milei en el ballotage asegura hoy que "no lo votaría", mientras que un 11,8% adicional declara no saber qué posición tomaría en una nueva elección.

El techo del voto de derecha

A pesar del entusiasmo de la élite por buscar reemplazos, el informe técnico advierte que Milei, Bullrich y Macri "comparten techo y piso" electoral. Esto significa que sus representaciones políticas trabajan sobre los mismos sectores sociales y no logran capturar nuevos votantes fuera del ecosistema ya consolidado.

Como evidencia de esta interdependencia, el 64,3% de quienes eligieron a Milei en primera vuelta expresan su voluntad de votar a Bullrich.

El estudio, basado en una muestra de 2000 casos recolectada entre el 25 de abril y el 1° de mayo, subraya también que el proyecto político sigue enfrentando una barrera de género significativa, con niveles de rechazo femenino que superan el 56% para los tres líderes mencionados.

Además, el informe sugiere que la precocidad de la discusión sobre alternativas podría ser contraproducente y deja abierto el interrogante sobre si la profundidad de la crisis económica terminará generando un rechazo total no solo a la figura de Milei, sino al concepto mismo del mileísmo.