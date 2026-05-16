Los alfajores, en auge: cuáles son los gustos más pedidos por los argentinos

Los argentinos tienen una clara preferencia a la hora de comprar alfajores.

El alfajor se consolida como la golosina más emblemática del país, con cifras de consumo que alcanzan los 70 ejemplares por segundo y unas 6 millones de unidades diarias que llegan a más de 30 destinos internacionales. En la actualidad, el mercado local vive una transformación notable: el consumidor ya no se conforma con las opciones tradicionales y busca ser sorprendido a través de propuestas innovadoras.

Esta evolución en las preferencias se refleja en el comportamiento de los clientes al visitar cadenas premium como Lucciano's. Las elecciones del público en la firma marplatense evidencian que la exigencia subió de nivel, inclinando la balanza hacia productos más sofisticados.

El gran protagonista de esta tendencia es el alfajor de pistacho, un sabor prácticamente desconocido en el territorio hace poco más de una década y que hoy lidera cómodamente las ventas gracias a su combinación de dulce de leche artesanal, crema de pistacho y cobertura de chocolate belga con detalles caramelizados.

El podio de las preferencias continúa con variedades que apuestan por la frescura y la intensidad del cacao. En el segundo puesto se ubica la opción de frutos rojos, un producto lanzado a principios de año con corazón de frutilla, arándano, mora y frambuesa que, combinado con chocolate blanco, llegó a generar listas de espera en las sucursales. El tercer lugar lo ocupa la versión de chocolate amargo al 70% de cacao, pensada para un público que valora los matices más complejos del chocolate belga puro.

Productos Lucciano's.

Para aquellos que prefieren mantenerse cerca de los sabores clásicos pero con una calidad superior, la alternativa semiamarga de chocolate con leche se posiciona en el cuarto escalón, ofreciendo una pieza contundente de 75 gramos. Esta convivencia entre lo tradicional y lo exótico demuestra que el paladar argentino se ha diversificado, manteniendo el amor por el formato pero abriendo las puertas a experiencias gourmet más refinadas.

Productos Lucciano's.

El pistacho y un auge que nadie esperaba

El fenómeno alcanzó su punto más alto con el auge de los productos derivados del pistacho, que tras su lanzamiento se convirtieron en un "suceso viral". Tanto los alfajores como los conitos basados en este fruto seco inundaron las plataformas digitales, protagonizaron reseñas en medios de comunicación y registraron quiebres de stock inmediatos, consolidando un cambio de hábito donde la innovación y la calidad premium marcan el nuevo estándar del mercado.