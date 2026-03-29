Una idea diferente para un domingo lluvioso: receta de donas rápidas y fáciles

Las donas son súper fáciles de hacer y quedan exquisitas.

Los domingos de lluvia en Argentina guardan una relación inquebrantable con la cocina casera, transformando el encierro en una oportunidad para compartir sabores que reconfortan el alma. Si bien los clásicos como las tortas fritas o los panqueques con dulce de leche son los primeros en aparecer en el imaginario popular, las donas han ganado un terreno especial en las meriendas de domingo.

A diferencia de la rusticidad de la torta frita, la dona ofrece una textura mucho más aireada y esponjosa, gracias a un proceso de fermentación más cuidado y una masa enriquecida con manteca y leche. Esta característica en la miga las posiciona como una alternativa más ligera y versátil, permitiendo jugar con coberturas que van desde el simple azúcar hasta glaseados de chocolate o rellenos frutales.

Preparar donas caseras un día de lluvia es una actividad que invita a la paciencia, ya que el levado de la masa requiere tiempo y un ambiente templado, algo que el calor de la cocina proporciona con facilidad. Mientras que los panqueques se resuelven en minutos, el proceso de estirar, cortar los anillos y esperar a que dupliquen su tamaño antes de la fritura se convierte en un entretenimiento compartido.

El resultado final, con ese característico anillo dorado y tierno, ofrece un contraste delicioso frente al ruido de las gotas contra la ventana, renovando el menú tradicional de la tarde con un toque de pastelería artesanal.

Receta de donas

Ingredientes

500g de harina de trigo (0000 o de fuerza).

250ml de leche tibia.

80g de manteca a temperatura ambiente.

80g de azúcar.

10g de levadura seca (o 30g de levadura fresca).

1 huevo grande.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

Para la cocción y cobertura

Abundante aceite de girasol para freír.

Azúcar extra o chocolate fundido para decorar.

Donas.

Paso a paso