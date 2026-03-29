Una idea diferente para un domingo lluvioso: receta de donas rápidas y fáciles

Los domingos de lluvia en Argentina guardan una relación inquebrantable con la cocina casera, transformando el encierro en una oportunidad para compartir sabores que reconfortan el alma. Si bien los clásicos como las tortas fritas o los panqueques con dulce de leche son los primeros en aparecer en el imaginario popular, las donas han ganado un terreno especial en las meriendas de domingo.
A diferencia de la rusticidad de la torta frita, la dona ofrece una textura mucho más aireada y esponjosa, gracias a un proceso de fermentación más cuidado y una masa enriquecida con manteca y leche. Esta característica en la miga las posiciona como una alternativa más ligera y versátil, permitiendo jugar con coberturas que van desde el simple azúcar hasta glaseados de chocolate o rellenos frutales.
Preparar donas caseras un día de lluvia es una actividad que invita a la paciencia, ya que el levado de la masa requiere tiempo y un ambiente templado, algo que el calor de la cocina proporciona con facilidad. Mientras que los panqueques se resuelven en minutos, el proceso de estirar, cortar los anillos y esperar a que dupliquen su tamaño antes de la fritura se convierte en un entretenimiento compartido.
El resultado final, con ese característico anillo dorado y tierno, ofrece un contraste delicioso frente al ruido de las gotas contra la ventana, renovando el menú tradicional de la tarde con un toque de pastelería artesanal.
Receta de donas
Ingredientes
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500g de harina de trigo (0000 o de fuerza).
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250ml de leche tibia.
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80g de manteca a temperatura ambiente.
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80g de azúcar.
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10g de levadura seca (o 30g de levadura fresca).
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1 huevo grande.
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1 cucharadita de esencia de vainilla.
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1 pizca de sal.
Para la cocción y cobertura
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Abundante aceite de girasol para freír.
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Azúcar extra o chocolate fundido para decorar.
Paso a paso
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Mezclar la leche tibia con la levadura y una cucharada del azúcar.
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Dejar reposar 10 minutos hasta que formar espuma.
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Colocar la harina en un bol con el resto del azúcar y la sal.
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Hacer un hueco en el centro e incorporar el huevo, la vainilla y el fermento de levadura.
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Integrar los ingredientes y agregar la manteca blanda en trozos.
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Amasar durante 10 minutos hasta obtener una masa lisa, elástica y algo pegajosa (evitar agregar harina de más).
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Dejar leudar en un bol aceitado y tapado por 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
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Estirar la masa sobre la mesada enharinada hasta lograr un espesor de 1.5 cm.
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Cortar círculos con un cortante circular y hacer el hueco central con uno más pequeño.
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Colocar las donas sobre cuadrados individuales de papel manteca (esto facilita el manejo sin desinflarlas).
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Dejar leudar nuevamente por 30-40 minutos.
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Calentar el aceite a fuego medio (aprox. 170°C). Si está muy caliente se doran rápido y quedan crudas por dentro.
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Sumergir las donas con cuidado.
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Cocinar 2 minutos por lado hasta que estén doradas.
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Retirar y apoyar sobre papel absorbente.
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Pasar por azúcar mientras sigan calientes o dejar enfriar para bañar con chocolate o glaseado.