MC Torque vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Sudamericana

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo martes 19 de mayo, Dep. Riestra visita a MC Torque en el estadio Centenario, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo F de la Copa Sudamericana.

Así llegan MC Torque y Dep. Riestra

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

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Últimos resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana

MC Torque ganó el encuentro previo ante Palestino por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 victorias, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos de la Copa Sudamericana

Dep. Riestra cayó derrotado 0 a 3 ante Grêmio. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 2 goles y recibió 5.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y Dep. Riestra se impuso por 2 a 1.

MC Torque lidera el Grupo F en esta competencia con 5 goles y 9 puntos, mientras que Los Malevos se sitúan en tercera posición y sumaron 4 y anotaron 2 tantos.

Augusto Aragón Bautista es el árbitro designado para controlar el partido.

Fecha y rival de MC Torque en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo F - Fecha 6: vs Grêmio: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Dep. Riestra en el próximo partido de la Copa Sudamericana

Grupo F - Fecha 6: vs Palestino: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario MC Torque y Dep. Riestra, según país