Fluminense vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores

Fluminense recibe el próximo martes 19 de mayo a Bolívar por la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el Maracanã.

Así llegan Fluminense y Bolívar

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores

En la jornada previa, Fluminense igualó 1-1 el juego ante Independiente Riv. (M). Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 5 goles y marcó 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Bolívar en partidos de la Copa Libertadores

En la fecha anterior, Bolívar logró empatar 1-1 ante Dep. La Guaira. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 3 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Bolívar fue el ganador por 2 a 0.

Los equipos tratarán de escalar posiciones en esta etapa del torneo. Bolívar está detrás del líder del Grupo C con 5 unidades, mientras Fluminense se debe esforzar más para cambiar su ubicación: ya que está en cuarto puesto con 2 puntos.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Matonte.

Fecha y rival de Fluminense en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 6: vs Dep. La Guaira: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Bolívar en el próximo partido de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Fluminense y Bolívar, según país