Hicieron un móvil en LN+ para defender a Milei y les salió todo mal: “El estado tiene que…”

Los trabajadores del INTI apuntan contra el gobierno de Javier Milei y los escándalos de Manuel Adorni.

Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología protagonizaron una marcha este 15 de mayo en repudio a los múltiples recortes que está realizando la gestión de Javier Milei. Asimismo, un protestante reveló la importancia que tiene el estado para el desarrollo científico técnico del país.

La protesta atraviesa en paralelo una crisis económica a nivel país que deja ajustes sobre organismos públicos, despidos, reducción presupuestaria y conflictos salariales en distintas áreas del Estado. De esta forma, los medios de comunicación salen a la calle en busca de testimonios.

En este marco, durante un móvil de LN+ que cubría el reclamo de los trabajadores por la falta de presupuesto y de políticas hacia el sector, un participante de la marcha aseguró: “El estado tiene que fomentar el desarrollo científico técnico del país, el privado no arriesga a fomentar un desarrollo. El privado se dedica a hacer su negocio y está todo bien. Ahora, cuando uno tiene que desarrollar un nuevo patrón de longitud como el que desarrollamos aquí, eso lo hace el estado invirtiendo en recursos humanos y recursos técnicos. El privado no hace eso porque no requiere tener que desarrollar una nueva tecnología, eso lo hace el estado”.

Además, afirmó “Nosotros como ente imparcial en lo que es el peritaje del intercambio comercial, también tenemos ese rol importantísimo que el privado tampoco lo tiene”.

La protesta de los trabajadores del INTI contra Adorni

Durante la protesta de los trabajadores del INTI por la falta de presupuesto y de políticas hacia el sector, los movilizantes tenían puestas caretas de Manuel Adorni, como símbolo de repudio ante las acciones cuestionables del jefe de Gabinete. Los participantes de la marcha afirman que la plata que ajusta el gobierno en el sector público parece ser la que luego usan para vacaciones, cascadas, autos lujosos y demás gustos personales.