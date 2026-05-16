FOTO DE ARCHIVO REFERENCIAL: El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Nigeria inspecciona a las tropas en el acuartelamiento de Maimalari en Maiduguri, Borno, Nigeria.

Al menos 42 escolares nigerianos estaban desaparecidos el sábado, un día después de que presuntos ‌milicianos islamistas atacaran ‌una escuela en el estado de Borno, en el noreste del país, una zona afectada por la insurgencia, informó un senador de la zona.

Los residentes afirmaron el viernes que hombres armados secuestraron a un número indeterminado de alumnos de la Escuela Primaria ​y de Secundaria ⁠Inferior Mussa, en el área de Gobierno local ‌de Askira-Uba, mientras se impartían las clases.

Ali ⁠Ndume, senador por el distrito ⁠de Borno Sur, donde se encuentra la escuela, dijo en un comunicado que las autoridades escolares le ⁠informaron que 32 alumnos fueron secuestrados en la ​escuela, mientras que otros 10 fueron ‌capturados en sus hogares, situados ‌cerca del establecimiento.

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La policía y el ejército de ⁠Nigeria no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Borno -una zona del tamaño de Irlanda que limita con Camerún, Chad y Níger- sigue siendo ​el epicentro ‌de una insurgencia del grupo miliciano islamista Boko Haram que dura ya más de 15 años.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque del viernes, aunque Boko Haram ha ⁠llevado a cabo secuestros similares en el pasado.

El distrito senatorial del sur de Borno es donde Boko Haram secuestró a más de 270 niñas en la localidad de Chibok en 2014, lo que provocó la indignación en todo el mundo. El estado no había sido ‌testigo de otro secuestro en una escuela desde entonces.

La mayoría de los secuestros escolares han tenido lugar en el noroeste del país, donde bandas criminales armadas llevan a cabo secuestros para obtener un rescate.

Por otra parte, ‌el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par nigeriano, Bola Tinubu, afirmaron que una operación militar conjunta ‌de Estados ⁠Unidos y Nigeria había acabado con la vida de Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al ​mando del Estado Islámico a nivel mundial, en Borno en la madrugada del sábado.

Con información de Reuters