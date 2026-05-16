Van bien con cualquier tono de piel: el color de uñas en tendencia para este otoño-invierno 2026.

Hay un color de uñas que va a brillar este otoño-invierno 2026 y que queda bien con diferentes tonos de piel. Además, es elegante, atemporal y combina muy bien con casi cualquier prenda.

Hay muchos tonos de esmalte que pueden no favorecer del todo a ciertas colorimetrías. Sin embargo, con el bold berry (berry intenso) pasa algo diferente: se adapta perfectamente a cualquier tono de piel, independientemente de si tu tonalidad es fría o cálida.

El bold berry es una mezcla entre el color del arándano y la ciruela. Es un híbrido perfecto entre un bordó y un violeta vino, ideal para usar durante el invierno. No importa ni tu tonalidad de piel ni tu colorimetría.

Podés llevarlas en la forma que quieras: cortas o largas; almendradas, redondas o cuadradas. Sin embargo, el formato que más se va a estar usando este otoño-invierno 2026 son las uñas cuadradas cortas con bordes ligeramente redondeados.

En qué diseños llevar las bold berry nails

1. En uñas lisas

Para las más clásicas, las uñas lisas siempre son la primera opción. Pedí la cantidad de capas que prefieras según qué tan intenso querés que quede. Si te gustan más oscuras, pedí tres o cuatro capas, y si las querés más claras, con dos capas y un top coat quedan perfectas.

2. En francesitas

Las french nails también son otro must de esta temporada. De base podés usar un color vía láctea y pedir la línea en tono bold berry.

3. En efecto glazed

Si querés un acabado más moderno y luminoso, podés optar por el efecto glazed. Consiste en aplicar el tono bold berry como base y sumar un polvo perlado o tornasolado por encima que le da ese brillo tipo vidriado.

4. En nail art minimalista

Otra opción es usar el bold berry como base y sumar detalles sutiles, como en líneas finitas, puntitos, o pequeños diseños en blanco, dorado o plateado. Es perfecto si querés algo delicado pero con personalidad.